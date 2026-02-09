2/11「送灶神」別只拜雞腿飯！ 9種供品呷甜甜過好年

記者高珞曦／綜合報導

農曆春節將至，今年國曆2月11日也迎來「送灶神」（農曆12月24日）的日子，民俗專家高宏寓提醒，謝灶神不只可以拜雞腿飯，也可準備9樣不同供品，讓灶神「呷甜甜」，保佑來年平安順遂。

今年國曆2月11日「送灶神」，民俗專家高宏寓建議可準備9種供品，讓灶神星君呷甜甜。（圖／高宏寓提供）

民俗專家高宏寓表示，「送神」主要是送灶神，灶神又稱為灶君、灶王爺，被視為「鎮宅之神」，主掌廚房及飲食，根據台灣民俗傳統，灶神專司監察民眾善惡及防備火災、掌握一家壽夭禍福，祂會考察民眾善惡功過，年末回到天庭將人間功過回稟玉皇大帝，也因此有以甜食祭拜灶神的習俗，在民眾日常多行善事之餘，也甜甜灶神的嘴巴、讓灶神開心，幫全家人多說好話，保佑來年平安順遂。

廣告 廣告

高宏寓提到，習俗上「送神早、接神晚」，祭拜灶神可在今年國曆2月10日子時（深夜11時10分至翌日11日凌晨12時30分）、辰時（11日早上7時10分至早上8時整）、巳時（早上9時10分至早上10時30分），以及午時（上午11時10分至下午12時50分）。

送灶神的供品可準備紅百合1對。（示意圖／記者高珞曦攝）

供品方面，需準備金紙，包含壽金、刈金、福金、大把壽金，和神明座騎專用甲馬，供品吃食常會拜雞腿飯，高宏寓也指出，也可改準備其他9種供品謝灶神，如糖果、甜湯圓、紅百合1對、發糕6顆、三果、花生糖、麻粩、八寶粥、餅乾茶酒等，焚香恭請神明來享用，進酒三巡即可焚燒金紙。此即感謝灶神過去1年來的庇佑，祈求灶神上天言好事、下界保平安，未來能繼續保佑這家人。

高宏寓提醒，玉皇大帝考察人間福禍善惡，不只會有灶神稟報，也會派神明下凡檢查人們的言行，因此平常也要多存善心，多行好事才能幫助提升正能量，冥冥中獲得更多好運。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

春節必備！台新、北富銀、中信2/9起開放兌換115年新鈔

習近平新春慰問駐京部隊老幹部 眾人喊話：堅決貫徹軍委主席負責制

搭早班機有福！桃捷「特早車」2/12起開11天 41分鐘抵桃機