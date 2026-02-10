2／11「送神」後再開始大掃除 為來年招好運訣竅大公開

專門用在「送神」和「迎神」時，甲馬上印有神明的神馬座騎，以及在神明一旁的護法兵將們專用的頭盔、盔甲、盾牌等兵器。 （圖／楊登嵙提供）

「玉皇大帝」掌管三界天眾神佛生靈，祂的弟弟「灶王爺」是掌管人間煙火，而眾神佛掌管職司各有不同職權，當凡人焚香送神回天庭時，當然是由「灶王爺」帶領回天庭，眾神佛一一稟告「玉皇大帝」，這一年來考察凡間的是非。所以當您「送神」一切儀式做得盡善盡美時，神佛就會在「玉皇大帝」前美言說好話，得到「玉皇大帝」的賜福，肯定決定明年一整年的好運。所以「送神」又稱「清囤」或「清屯」，一般指的是送「灶神」，「灶神」又稱「司命真君」、「灶君」、「灶王爺」、「護宅天尊」。

一般人常會準備一些甜膩的食物來祭拜灶神，希望灶神能多言善事，少說壞處。傳統中此日祭拜灶神之後都會將湯圓粘於灶上，以祈灶神美言，以前鄉下還會在門上或水缸、倉庫等處粘上湯圓。

「送神」愈早愈好，「接神」愈晚愈好，農曆十二月廿四日〈新曆2026年2月11日〉「送神」，因此，清早上香「送神」，並焚燒甲馬、壽金，以便諸神乘煙火早刻上天。習俗上，諸神神位平日不便輕易移動及清潔，因此在送神之後，趁著諸神昇天述職不在的期間，家家戶戶舉行大掃除，象徵掃除家中一切晦氣之意。但當年家中有喪者，不舉行送神。

「送神」訣竅

「送神」為來年招好運有訣竅！利用「子時」送灶神，最早放「灶王爺」年假，最有誠意！由於「子時」是從晚上23點至第二天凌晨01點，所以今年新曆2026年2月10日晚上23點開始就是農曆十二月廿四日「送神」，搶先在晚上23點子時一到就放灶神「年假」，以恭敬的心感謝「灶王爺」一整年的保庇，保祐來年福祿壽財喜五福臨門，而且「送神」紙錢要有壽金外，一定要有「甲馬」，「甲馬」為祭祀神明時所用的金紙，且專門用在「送神」和「迎神」時，甲馬上印有神明的神馬座騎，以及在神明一旁的護法兵將們專用的頭盔、盔甲、盾牌等兵器。

【送神供品】

準備冬瓜糖、麥芽糖、各種糖果，湯圓三碗或素果，壽金、刈金、送神甲馬。

【送神口訣】

今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。

「送神」完緊接著再到神位前燒香秉告神明及祖先，即將進行「清囤」，也就是依序清理家中以下物品：

神像 神明香爐 祖先牌位 祖先香爐 神明桌

