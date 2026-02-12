2/15-2/21星座週運「水瓶新月遇日蝕 太陽入雙魚」

本週迎來重要轉折能量。2月17日大年初一，水瓶座新月遇上日環食（火環日食），象徵舊循環結束，人生進入新的軌道。未來半年到一年，人際、方向與生活重心將逐步改變。2月18日太陽進入雙魚座，能量轉向療癒與內在整合。這個春節，請放下過去，重新選擇未來的自己。

<牡羊座>

新月帶來人際與未來方向的新契機，適合規劃新年度目標與合作藍圖。農曆年期間聚會較多，但建議選擇真正有價值的社交。太陽進入雙魚後，情緒較敏感，記得留些獨處時間，整理內心與能量。

<金牛座>

事業與責任議題成為焦點，新月日蝕可能帶來工作方向的轉變或新的機會。過年期間仍容易掛心工作。18日後人際運回升，朋友與團體活動帶來好心情，也可能出現新的合作或資源。

<雙子座>

新月為你打開新的視野與學習機會，適合規劃進修、旅行或年度成長方向。過年期間思考未來規劃特別有靈感。太陽進入雙魚後，事業運逐漸升溫，曝光度增加，表現機會變多。

<巨蟹座>

本週適合整理財務、資源與內在情緒，新月帶來資金或合作模式的轉變。過年期間對安全感議題特別在意。18日後運勢轉為開闊，適合安排旅行、進修或心靈成長活動。

<獅子座>

關係是本週重點，新月日蝕可能帶來合作、感情或人際的重要新開始。過年互動頻繁，建議保持彈性溝通。太陽進入雙魚後，財務與資源議題浮現，適合重新分配金錢與精力。

<處女座>

工作與生活節奏將迎來新的安排，新月適合調整作息與健康計畫。過年期間容易忙碌勞心。18日後關係運提升，伴侶或合作對象的支持增加，適合共同規劃未來。

<天秤座>

新月帶來創意、戀愛與自我表達的新能量，過年氣氛讓你更有生活樂趣。適合發展興趣或經營個人魅力。太陽進入雙魚後，工作與日常事務變多，需注意休息與身體狀態。

<天蠍座>

家庭與居住環境出現新的規劃方向，新月可能帶來搬動、整理或家庭關係的轉變。過年情緒起伏較明顯。18日後運勢轉為輕鬆，戀愛、創作與娛樂運提升，心情逐漸開朗。

<射手座>

新月啟動新的學習、溝通與計畫，適合制定年度行動清單。過年期間資訊與邀約增加。太陽進入雙魚後，家庭與內在需求提升，適合多休息、陪伴家人，調整生活步調。

<摩羯座>

財務與收入模式迎來新的開始，新月適合設定理財與年度目標。過年支出增加，但也可能有紅包或資源流動。18日後行動力提升，溝通與短期計畫變多，效率回升。

<水瓶座>

這是屬於你的重要新月與日蝕週期，象徵個人新的12個月開端。適合設定人生方向與形象改變。過年期間能量強但也較疲憊。太陽進入雙魚後，財務與價值感成為關注重點。

<雙魚座>

新月帶來內在整理與能量重置，過年期間適合放慢步調、休息與沉澱。直覺力特別強。18日太陽進入你的星座，個人運勢正式啟動，新年度的計畫與機會將逐漸浮現。

資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。

