2/15-2/21星座週運「水瓶新月遇日蝕 太陽入雙魚」
本週迎來重要轉折能量。2月17日大年初一，水瓶座新月遇上日環食（火環日食），象徵舊循環結束，人生進入新的軌道。未來半年到一年，人際、方向與生活重心將逐步改變。2月18日太陽進入雙魚座，能量轉向療癒與內在整合。這個春節，請放下過去，重新選擇未來的自己。
<牡羊座>
新月帶來人際與未來方向的新契機，適合規劃新年度目標與合作藍圖。農曆年期間聚會較多，但建議選擇真正有價值的社交。太陽進入雙魚後，情緒較敏感，記得留些獨處時間，整理內心與能量。
<金牛座>
事業與責任議題成為焦點，新月日蝕可能帶來工作方向的轉變或新的機會。過年期間仍容易掛心工作。18日後人際運回升，朋友與團體活動帶來好心情，也可能出現新的合作或資源。
<雙子座>
新月為你打開新的視野與學習機會，適合規劃進修、旅行或年度成長方向。過年期間思考未來規劃特別有靈感。太陽進入雙魚後，事業運逐漸升溫，曝光度增加，表現機會變多。
<巨蟹座>
本週適合整理財務、資源與內在情緒，新月帶來資金或合作模式的轉變。過年期間對安全感議題特別在意。18日後運勢轉為開闊，適合安排旅行、進修或心靈成長活動。
<獅子座>
關係是本週重點，新月日蝕可能帶來合作、感情或人際的重要新開始。過年互動頻繁，建議保持彈性溝通。太陽進入雙魚後，財務與資源議題浮現，適合重新分配金錢與精力。
<處女座>
工作與生活節奏將迎來新的安排，新月適合調整作息與健康計畫。過年期間容易忙碌勞心。18日後關係運提升，伴侶或合作對象的支持增加，適合共同規劃未來。
<天秤座>
新月帶來創意、戀愛與自我表達的新能量，過年氣氛讓你更有生活樂趣。適合發展興趣或經營個人魅力。太陽進入雙魚後，工作與日常事務變多，需注意休息與身體狀態。
<天蠍座>
家庭與居住環境出現新的規劃方向，新月可能帶來搬動、整理或家庭關係的轉變。過年情緒起伏較明顯。18日後運勢轉為輕鬆，戀愛、創作與娛樂運提升，心情逐漸開朗。
<射手座>
新月啟動新的學習、溝通與計畫，適合制定年度行動清單。過年期間資訊與邀約增加。太陽進入雙魚後，家庭與內在需求提升，適合多休息、陪伴家人，調整生活步調。
<摩羯座>
財務與收入模式迎來新的開始，新月適合設定理財與年度目標。過年支出增加，但也可能有紅包或資源流動。18日後行動力提升，溝通與短期計畫變多，效率回升。
<水瓶座>
這是屬於你的重要新月與日蝕週期，象徵個人新的12個月開端。適合設定人生方向與形象改變。過年期間能量強但也較疲憊。太陽進入雙魚後，財務與價值感成為關注重點。
<雙魚座>
新月帶來內在整理與能量重置，過年期間適合放慢步調、休息與沉澱。直覺力特別強。18日太陽進入你的星座，個人運勢正式啟動，新年度的計畫與機會將逐漸浮現。
資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。
更多品觀點報導
2/8–2/14星座週運「金星入雙魚 土星進牡羊」
2/1-2/7星座週運「獅子滿月 天王星順行金牛 水星入雙魚」
其他人也在看
2026年生肖運勢出爐！ 鼠年中逢轉機、牛有貴人扶持、屬虎年底迎財運
告別波動起伏的2025年，十二生肖將在2026年迎來嶄新轉機！多數生肖擺脫太歲壓力，運勢逐漸回穩，事業、財富、感情與健康皆有改善空間。吉星助力、貴人相扶，讓人有機會重整旗鼓、展現實力。無論是求職升遷、投資理財、脫單戀愛或養生修身，今年都是穩中求進、積極布局的好時機。把握流年契機，調整心態與方向，將有望迎向更順遂、更豐盛的一年。
花蓮忠烈祠迎春 300盆黃菊織10米「春」字致敬先烈
農曆新春將至，花蓮縣政府於忠烈祠打造別出心裁的花藝地景，以300盆黃色雛菊交織成寬達10米的巨型「春」字，在莊嚴園區中注入盎然生機，既向先烈致敬，也傳遞新年祝福。 花蓮縣政府表示，佈置以象徵「和
幕後／賴總統農曆年前特赦殺子老婦 盼以人道之心回應高齡長照悲歌
8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各界都建請總統特赦。總統府今天發布總統令，賴總統依據...
80歲老媽殺癱瘓兒 賴清德農曆年前批示特赦回應長照悲歌
總統賴清德今（12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。
賴清德批示特赦八旬婦人林劉龍子 免除發監執行
郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾五十年。112年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞...
川普4月訪中貿易戰可望再休兵1年？陸外交部：雙方保持溝通
美國總統川普4月初將訪問北京，並與大陸國家主席習近平會晤，大陸外交部今表示，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用，雙方就此「保持著溝通」。
想靠薪水存大錢…做夢！ 5星座副業超強 「睡後收入」還能開除老闆
最會賺外快的五大星座，他們下班後的能量比上班還旺盛。想知道誰能實現超強「睡後收入」，甚至開除老闆？快來看看你是否榜上有名。
揭開閔熙珍新公司23支預告片神秘面紗！NewJeans製作班底全歸隊 新男團第一個成員大公開？
閔熙珍創立的新廠牌「ooak records」終於正式成立，不但同步開啟官方IG、X（推特）及官方網站，還推出一系列23支短版預告片，揭示她製作的新男團，即將為音樂圈帶來新風暴！
共軍武器發展最新狀況
共軍武器最新發展包括艦載鷹擊—20反艦飛彈定型、商用武庫船、運—30試飛與混合電動戰車。這些項目顯示共軍全力發展技術創新，野心勃勃地企圖成為科技一流強國。 艦載鷹擊—20反
陽明山竹子湖賞花人潮將至 北市啟用景觀公廁 改善如廁不便
許多民眾假日喜歡上陽明山踏青、賞花，但對民眾來說，戶外活動時最麻煩的，往往不是走路或天氣，而是「上廁所」這件事。異味明顯、環境潮濕、設備老舊或故障，又或缺乏親子、長者友善
「金馬伍吉」喜氣登場 湖畔花海陪你過新年
迎接2026馬年春節，台南市政府觀光旅遊局推出新春走春主題「金馬伍吉」，自2月14日至2月22日於虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村與葫蘆埤自然公園同步營造年節佈置，結合自然景觀與喜氣氛圍，邀請全國旅客春節期間來台南走春納福，感受慢活又溫暖的城市節奏。
雨揚老師》12生肖農曆正月運勢：羊寶寶喜事頻傳、豬寶寶貴人帶財(下)
[Newtalk新聞] ★馬 ◎工作運：危機重重 謹慎前行 事業運不佳，馬寶寶最近在職場上容易遇到不少糾紛，須慎防可能有人正等著你自動跳入陷阱，尤其是負責採購或經手與金錢有關的業務的馬寶寶，務必遵守「眼觀四面，耳聽八方」的原則，更要想辦法留下對自己有利的證據，以免屆時被有心人士陷害或被迫幫人揹黑鍋。 ◎感情運：顯化心願 暖心暖胃 愛情運不錯，單身的馬寶寶深信自己總有一天一定能遇見合適的戀愛對象，而這樣的信念也確實被宇宙接收到了，有機會在工作場合認識聊得來的新對象；有伴的馬寶寶不妨在冷冷的天送上熱呼呼的食物或熱湯，暖心的舉動不只能徹底溫暖伴侶的胃，也會讓對方覺得你相當貼心。 ◎健康運：容易恍神 小心生病 健康能量低迷，經常工作、家庭兩邊跑的馬寶寶，近期可能會感覺體力與精神狀況似乎不太好，須留意容易因為過勞或休息不足，導致免疫力直線下滑，甚至因此生重病。建議馬寶寶平時多留意自己的身體狀況，雖然有不少事情正等著你去處理，但請別忘記也要好好照顧自己。 ◎金錢運：做好準備 降低損失 金錢好運流失，馬寶寶這個月需要提前做好心理準備，生活中將會出現不少潛在的破財危機，例如因合作問題而必須打官司，或者
唐綺陽公開「12星座專屬告白指南」這樣告白才不會嚇跑對方！
一年一度的西洋情人節即將到來，很多人會把握這個時機點告白。星座專家唐綺陽分享「12星座專屬告白指南」，助攻只差臨門一腳的你和妳，能夠順利表白而且不會嚇跑對方。
川習會4月登場…美中貿易戰休兵 估再延一年
香港南華早報引述知情人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平初步規劃4月第一周於北京會晤，可能讓去年在南韓「川習會」談...
開春好運跟著走！2026農曆一月紫微月運勢大解析
農曆正月，是新的一年正式啟動的第一個月。誰能在新春一開始就搶得先機、人氣財氣一起旺？今天，科技紫微網將帶你看清自己在馬年開春的運勢走向。
【水象星座運勢】2/12 天蠍座挖掘新標的、雙魚座按照計畫、巨蟹座貨比三家
天蠍幸運色：淺藍色 雙魚幸運色：墨黑色 巨蟹幸運色：黃金色
年前拚暴富！威力彩今晚飆13.5億 4星座財運極佳
威力彩頭獎上看13.5億元，《搜狐網》運勢專欄點名4星座，在財運方面表現出色，他們不僅擁有良好的運勢，還能夠得到貴人的幫助和支持，有機會獲得意外之財。
2026年生肖運勢出爐！ 兔有吉星護持、龍宜理財保守、屬蛇收入提升
告別波動起伏的2025年，十二生肖將在2026年迎來嶄新轉機！多數生肖擺脫太歲壓力，運勢逐漸回穩，事業、財富、感情與健康皆有改善空間。吉星助力、貴人相扶，讓人有機會重整旗鼓、展現實力。無論是求職升遷、投資理財、脫單戀愛或養生修身，今年都是穩中求進、積極布局的好時機。把握流年契機，調整心態與方向，將有望迎向更順遂、更豐盛的一年。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
大S塵封18年美照曝！攝影師揭拍攝內幕「網見1原因」怒轟：吃人血饅頭
大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。近日一組拍攝於2007年在上海拍攝的未公開膠片寫真突然曝光，主角正是已故藝人大S（徐熙媛），照片由當年負責拍攝的攝影師在小紅書上首度釋出，瞬間掀起討論。攝影表示這批影像原本計畫作為雜誌封面使用，卻因專訪內容未能完成而被擱置，因此整整塵封18年。蔡維歆