2.2億來了！家屬火速籌足款項 鍾嘉村獲准交保需配帶電子腳鐐
高雄三地集團創辦人鍾嘉村被控利用屏東獅子鄉、車城鄉等地的太陽能光電場開發案灌水工程經費、層層轉包，賺取3.5億元不法所得，昨遭高雄地檢署以特別背信、證券交易法等罪嫌起訴，鍾嘉村隨案移審高雄地院後，因暫無法籌措到2.2億鉅額保金遭羈押。家屬上午緊急籌足款項聲請具保，法官下午裁准鍾嘉村以2.2億元交保，但需施以科技監控配戴電子腳鐐，家屬目前正在辦保中。
鍾嘉村昨起訴移審後，檢方與辯護律師團在法庭上針對交保條件展開激辯，檢方堅持鍾嘉村的交保金必須至少達2.2億元，鍾嘉村則哭窮稱資金有困難，表示一時半刻籌不出那麼多錢，希望可以降低一點，還說「我身體狀況很不好，不要再押了。」
但承審庭長陳川傑堅持，當初鍾嘉村被裁定以2000萬元交保時，檢方提起抗告，二審就認為金額太低對鍾完全無法造成壓力，「三地集團很大，買得起乖乖，高雄客運，相信有足夠財力」，並強調若交保也需配帶電子腳鐐防逃。
據了解，鍾家因無法籌措到2.2億保金，昨庭訊後還押看守所，但家屬一早籌足款項，中午前就具狀聲請具保，法官則在2時許裁定准他交保。
檢方起訴指出，鍾嘉村身兼北基國際、合豐能源等多家公司負責人，並實質掌控尚發營造。合豐能源是由三地與開陽兩公司分別以 51%、49% 股權合資成立。依據合豐能源與開陽能源簽訂的總承包合約（EPC合約），開陽能源應支付每千瓦 5000 元的土地開發費予合豐能源。
然而，鍾嘉村為侵占這筆款項，竟與開陽能源負責人蔡宗融共謀，透過簽訂虛偽的委任開發契約。他們將原本屬於合豐能源的土地開發款，轉匯至自始未參與開發業務、由鍾嘉村掌控的尚發營造，隨後挪為私人使用。此舉導致合豐能源遭受1億9845萬元的損失，連帶持有合豐能源49％股權的興櫃公司開陽能源，也承受了9724萬500元的損害。
除了開發費用的侵占，鍾嘉村與毅城營造郭姓負責人還在案場的「水土保持工程」上大動手腳。鍾嘉村明知實際具有甲級證照的世英營造，估算費用僅約 1億7,200萬元。但他卻與郭男謀議，指示合豐能源以高達 3億5700萬元的天價，將工程層層轉包給尚發營造、毅城營造，最終才由毅城營造以原價發包給世英營造施作。
