2.2億保釋金！三地集團鍾嘉村「籌錢一夜」重獲自由。（圖／資料畫面）

三地集團創辦人鍾嘉村在涉及光電弊案被求刑18年後，終於在繳納2.2億元保釋金後重獲自由。鍾嘉村被羈押超過兩個月，其子在律師陪同下於9日中午前往辦理保釋手續。據了解，法院同意交保的理由是已無串證湮滅證據的疑慮。值得注意的是，鍾嘉村目前身患三種癌症，在看守所期間健康狀況堪憂，若再晚出獄恐怕會引發更多健康併發症。

被羈押超過兩個月的三地集團創辦人鍾嘉村，於9日傍晚終於重獲自由。除了需繳交2.2億元的天價保釋金外，他還被要求配戴電子腳鐐並限制出海出境。法院認為羈押理由已消失，但鍾嘉村一家直到隔天下午才完成保釋手續，原因是籌措資金相當困難。

面臨天價保釋金，家屬籌措了一整晚，隔天中午，才由鍾嘉村兒子帶著匯款單，到場辦理手續。（圖／TVBS）

委任律師周章欽表示，鍾嘉村一家整整花了一晚上向親朋好友和公司借錢，因為籌措如此巨額資金實在有難度，直到上午接近11點才籌到足夠的錢。律師也公開了鍾嘉村的健康狀況，指出他目前有三種癌症纏身，包括肝癌和腎臟癌，且免疫系統正在急速下降。此外，鍾嘉村在看守所期間還遭受細菌感染，導致尿液無法正常排洩。若再晚出獄，恐怕會產生更多健康併發症。

儘管已獲准交保，但鍾嘉村因涉嫌與能源公司合作在屏東光電弊案中不法獲利3.5億元，仍被檢方具體求刑18年。雄檢襄閱主任檢察官林志祐強調，鍾嘉村至今仍否認土地開發費用部分的犯行，但已坦承水土保持工程部分的不法行為，並繳回部分犯罪所得達1億2400多萬元。檢方請求法院分別量處有期徒刑14年和10年，合併定為18年，並科處罰金1億9000萬元。

前總統蔡英文8號晚間發布貼文，強力肅貪不分藍綠，更對傷害經濟和國家的行為零容忍。（圖／翻攝蔡英文臉書）

根據國內保釋金紀錄，鍾嘉村的2.2億元保釋金在歷史排名中位居第七，為近年來最高金額。前總統蔡英文於8日晚間發文強調，應不分藍綠強力肅貪，不能容忍不法牟利行為，尤其是那些傷害經濟和國家的行為。然而，如此天價的保釋金能否有效杜絕弊案，仍有待觀察。

