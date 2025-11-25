2.2億改善長億高中圖資大樓 何欣純曝再將爭取中央專款栽培台中學子 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市太平區長億高中是全市少數沒有正式圖書館的高中，立委何欣純自104年起，就協助爭取長億高中圖資大樓暨教學大樓經費逾2億2千萬，今（25）日實地勘查圖書資訊大樓與綜合球場整建進度。她表示，圖資大樓主體的完工是中央、地方與學校共同努力的成果，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設，讓長億學子在各方面都更好，把教育硬體設施資源最後一塊拼圖補齊。

何欣純表示，大樓硬體蓋起來只是第一步，更重要的是讓空間妥善規劃，這幾年她與市議員蔡耀頡、張玉嬿等人，持續向國教署及市府教育局爭取內部教學設備經費約1700餘萬。未來將再協助爭取約2920萬元，作為教學設備與展演廳內裝經費，盼未來圖資大樓也能兼具多媒體教學、藝文展演等功能。

何欣純說，長億高中是太平重要的指標性學校，其校內操場與球場因長期使用，鋪面老舊、局部龜裂，不僅影響體育課與社團練習，更增加學生運動傷害風險；她也成功爭取790萬元經費，用於綜合球場整建，目前工程正施工中，盼未來讓全校師生都能在更安全、專業的場地上課與訓練。未來也將持續協助體育班轉型與專業化訓練，讓在地的體育人才有更好的發展機會。

「投資教育就是投資孩子跟城市的未來。」何欣純表示，教育硬體設施資源本來就是政府應該投資的項目，不應再要求學校自籌、或動用校務基金，應仿照國教署模式，讓各校能提案申請補助，未來會在中央預算中爭取「台中市高中職優化計畫」專款，大力栽培台中的學子跟人才，協助升級市內各高中，提供足夠的教育資源。

照片來源：何欣純辦公室提供

