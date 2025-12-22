2／23起桃園生生喝鮮乳 8大通路靠卡領、寒暑假不中斷

桃園市生生有鮮乳明年將上路，2至12歲孩童每周可免費兌領1份鮮乳或豆漿，寒暑假不中斷，合作通路擴增至8家，包括4大超商與4家超市，受惠學童約21.6萬人。（桃園市教育局提供）

桃園市政府推動生生喝鮮乳的「桃園鈣健康計畫」，預計自明年2月23日起正式上路，補助對象為桃園市2至12歲孩童，預估將有約21.6萬名學童受惠。教育局指出，相關供應廠商已於11月底完成評選，並在12月上旬召開說明會；此次鮮乳供應除原有的4大超商外，另新增4家超市參與，合計共有8家業者共同提供服務。

桃園市政府將於明年2月新學期起正式推動生生喝鮮乳政策，2歲至12歲學童，每周免費領取1份鮮乳或豆漿，寒暑假亦不中斷，總經費約為2.8億元。教育局導入「數位兌換平台」的方案，取代傳統配送模式，國小持數位學生證、幼兒持兒童鮮乳卡（幼兒數位卡證），至各超商通路靠卡兌領鮮乳或豆漿，受惠孩童約21.6萬人。

教育局表示，今年2月已建置數位兌換平台，提供乳品的各超商通路採購案，已於11月30日完成評選，並於12月8日與得標廠商召開工作說明會完竣，確認後續配合事項及系統測試事宜等。鮮乳供應的得標廠商除7-ELEVEN、全家 、萊爾富和OKmart等4大超商外，另有全聯、美廉社、家樂福、楓康等4家超市，共8家合作通路。

教育局說明，原先規畫僅有7家合作通路，經招標程序完成後，合作通路已擴增至8家；至於品項部分，最初規畫的40項係將市面上鮮乳與豆漿品項加總計算。隨著各超商與超市完成招標並確認實際供應內容後，品項數量隨之調整成鮮奶17種、豆漿18種，主要是配合各通路既有且穩定供應的商品項目。

無黨籍市議員謝美英表示，肯定市長張善政在配套逐步到位後，正式宣布推動「生生喝鮮乳」政策，但政策即將上路，學齡前幼兒須透過公所或幼兒園辦理數位製卡，時程相當緊迫，又適逢春節連假，教育局應提前盤點作業量能、加快行政因應。另每周兌換的執行模式，實務上恐面臨忘記領取、學生證遺失、補發及查詢等狀況，相關流程皆須事前完整模擬並建立明確配套。

