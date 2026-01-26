2/3做尾牙！4生肖把握7吉時拜土地公 開運祕訣一次看
記者高珞曦／綜合報導
年關將近，今年國曆2月3日迎來「土地公尾牙」（農曆12月26日），命理專家高宏寓建議，2026丙午馬年沖犯太歲的4生肖可拜拜祈求平安，把握7大吉時準備13件供品，進入豐收的新年！
命理專家高宏寓表示，土地公又稱福德正神，根據民間習俗，買賣交易會選在每個月的「新月」、「滿月」進行，因此農曆每月初一、初十五、26日會祭拜土地公，稱為「做牙」。其中，農曆2月初二是土地公成道加昇、封為福德正神的日子，這天是「頭牙」，農曆12月26日因是新春前最後1次做牙，稱作「尾牙」。
2026丙午馬年犯太歲的生肖是肖鼠、肖牛、肖兔、肖馬，而大家在國曆2月2日深夜11時（子時）就可以準備拜土地公。
今年尾牙拜拜7大吉時：子時（深夜11時10分至翌日凌晨12時50分）、丑時（凌晨1時10分至凌晨2時30分）、卯時（凌晨5時10分至早上6時30分）、辰時（早上7時10分至早上8時30分）、巳時（早上9時10分至早上10時50分）、午時（上午11時10分至下午12時30分）、未時（下午1時10分至下午2時50分）等。
今年尾牙拜拜13件供品：三牲五果、茶酒、發糕、甜湯、餅乾、糖果、飲料、壽麵、麻糬、湯圓、麻油雞、潤餅、雞精等等，壽桃以單數為佳，3顆象徵福祿壽、5顆象徵金木水火土五行、7顆象徵七星高照。
同時要準備疏文稟報、土地公金、四色金（壽金／福金／刈金／大把壽金）、甲馬等物，祈求財運可帶聚寶盆、貔貅、符令等開運物品，以左手繞著主爐過3圈或7圈，向五方財神求得眷顧，或向福德正神求到符令、發財金放進聚寶盆、存摺、金庫，寓意添財添庫、財不漏空。
若希望除穢轉運的民眾，可備艾草包、芙蓉7葉、玫瑰花瓣，祈禱新年轉禍為福。
稟報說詞：
拜請○○廟鎮殿主神福德正神/土地公伯、土地公婆，信士／信女（弟子）○○○，出生於農曆○○年○○月○○日○○時，住在○○○（住家或公司地址），今良辰吉時特別準備金銀財寶、三牲素果向您敬拜，祝福…………感謝…………祈求…………護佑…………（祈願如：賜與良機，牽引貴人），祈求土地公眷顧。若蒙恩澤達成，願以所得福報，行功造德，利己利人，叩謝神恩
恭請福德正神鑒納，信士／信女（弟子）OOO敬叩 天運歲次丙午年農曆臘月十六日吉時
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
