2/3土地公尾牙！把握「黃金6小時」 祭拜順序、禁忌曝

2026年的尾牙日在2月3日，也就是農曆臘月十六，命理專家柯柏成指出，尾牙的祭祀通常是在臘月十六日下午，商家或家庭也可一併祭拜地基主和門口好兄弟。

柯柏成在臉書分享尾牙祭拜流程，如下：

時間

最佳時間為下午（13時至19時都可以），民俗傳說土地公上午忙完公務後，下午會回到廟裡。

地點

在土地公廟、公司或家中的神龕前進行，若祭拜地基主，則在廚房或後門向內祭拜。

順序

1.擺好供品。

2.點香後持香祭拜，先拜天公再拜土地公。

3.清晰祝禱：土地公在上弟子/信女，報上姓名、生日、地址，以及家中同住的親人姓名生日「今日是尾牙，弟子/信女（祭拜者的名字）誠心準備供品，感謝土地公一年來的保佑，祈求明年繼續保佑家門平安、生意興隆（或實際的願望）。」待香燒過三分之一後，焚燒土地公金，再焚燒給其他神靈的紙錢。

重要習俗與禁忌

1.食福（呷福氣）：祭拜後的供品被視為被神明加持祝福過的物品，務必分食或帶回給家人，特別是能帶來福氣財運的麻糬和花生。

2.雞頭指向：傳統尾牙宴中，雞頭朝向某位員工，暗示其將被解雇，現代多為玩笑，但需留意場合，通常雞頭不會出現在尾牙宴中。

3.誠心與整潔：保持祭拜環境整潔，心存敬意，避免說不吉利的話。

4.素食祭拜：可用素三牲、甜品、糕餅、水果等代替，誠心最重要。

柯柏成表示，有個別區域的土地公有特殊的供品需求，例如陽明交通大學光復校區門口的土地公，有指定品牌的仙草蜜，這就要先跟廟方人員確認。

柯柏成說，由於今年尾牙日是工作日，可能會影響大部分人的安排，祭拜與宴席時間若需舉辦尾牙宴，就需安排在晚上，如果當天時間倉促，祭拜儀式可提前至前一個周末假日的下午或晚上進行，只需在祭拜時向土地公明確說明：「弟子/信女，因尾牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀…」即可。如果不是在尾牙當天的祭拜，傳統認為土地公下午精神較好，早上通常都在忙公務，下午13時至19時仍是祭拜的吉時。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

