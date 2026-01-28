2/3土地公尾牙！民俗專家曝「補財庫」好時機 說4句話迎整年好運

2/3土地公尾牙，民俗專家表示也是補財庫好時機。圖／攝影姜永年

剩不到3週就要農曆過年，民俗專家王老師指出，2月3日（農曆12月16日）是土地公的「尾牙」，也是民眾補財庫的最好時機，不妨到土地公廟走一遭，為明年求得好運，尤其3族群更是「一定要拜」，千萬不要錯過了。此外，民眾可以說出「4句話」，能迎來整年好運。

2/3尾牙拜拜也是補財庫好時機 3族群別忘了

王老師指出，2月3日不僅是土地公的尾牙，更是民眾2026年招財、補財庫的好日子，拜了能守財，更能讓今年財運亨通、事業順利。尤其業務、老闆、接案者，更不要錯過這個機會「一定要拜」。

廣告 廣告

王老師曝3族群尾牙當天一定要拜拜。圖／翻攝自王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略臉書

2/3尾牙拜拜3件事別忘了

「好好答謝幫你忙了一整年的土地公」，王老師表示，2月3日拜拜時切記三件事。其一，供品準備「好甜頭」，才能讓日理萬機的土地公記住自己；其二，務必保持感恩的心，這比「祈求」來的更重要，在內心一一列出自己「受到什麼照顧」、「賺到那些錢」感謝土地公，「祂明年會更關照你」。

此外，也必須注意參拜時間，務必選擇早上7時~下午3時的「吉時」，若想祈求好財運、補財庫，別忘了在疏文上寫「感謝辭」，並於結尾寫上「乾元亨利貞」。

2/3尾牙拜拜「說這4句話」迎來整年好運

王老師也透露，若想迎來2026年整年好運，也可以在2月3日尾牙參拜土地公時，唸出「恩福德正神，乙巳謝恩開財路，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」，有如灌入滿滿的正能量，未來一年勢必財富豐盛、事業通達。

王老師表示尾牙拜拜喊出4句話，能迎來好運。圖／翻攝自王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略臉書

2/3尾牙拜拜也別忘了「地基主」...供品應該這樣準備

名俗專家廖大乙指出，尾牙除了拜土地公，也別忘了拜「地基主」，供品以雙份的家常飯菜為主，傳說地基公、婆喜歡吃爌肉，可以準備爌或刈包，或是放上兩條魚象徵「年年有餘」，若想展現誠心也可以再加上豬頭皮，以「豬頭皮榨嘸油」凸顯自己的誠實。

他也提醒，拜地基主時不用許大願，只要祈求自己比來年更好即可，「5分鐘後再一次，15分鐘後即可收取供品完成敬拜儀式。」

尾牙是什麼？為什麼要拜土地公

每年的「尾牙」固定在農曆12月16日，被商家、企業視為一年當中最後一次「做牙」的日子，象徵一年的收尾，也因逢農曆新年，不少公司也會舉辦餐會犒賞員工。

「尾牙」祭拜土地公的習俗，最早源自於閩南與台灣商業文化中「做牙」的傳統，其中，「牙」由「迓」字演變而來，意指迎接神明前來接受供奉，平時商家每逢初二、十六會祭拜土地公，也被稱為「做牙」。

土地公在民間信仰中，為守護土地、商業的神明，因此「尾牙」祭拜土地公的精神，並不在祈求暴利，而是感謝過去一年的庇佑。

民俗專家也提醒，尾牙拜拜時，避免準備芭樂、番茄、檸檬等水果（諧音芭樂票、翻盤），也應避免在祭拜過程中抱怨、嬉鬧，以表示對土地公的尊重。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



回到原文

更多鏡報報導

五福旅行社遭駭！「護照內頁、旅客姓名」個資全外洩...官方示警3詐騙行徑

老祖宗有保佑！苗栗母女檔挑刮刮樂「邊聽尾牙神曲」爽中100萬

曾稱與五月天阿信是世交！北投溫泉里長遭爆施壓建商贊助 本人回應了

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕