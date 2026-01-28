2/3土地公尾牙！「3大禁忌」一次看 專家曝最佳祭拜時間：好運整年

記者簡浩正／台北報導

民俗專家表示，2月3日（農曆12月16日）是土地公尾牙，土地公尾牙供品以甜食為佳。（圖／記者陳韋帆攝影）

再過3週左右就是農曆春節，不少民眾希望尾牙好運中大獎。民俗專家表示，2月3日（農曆12月16日）是土地公尾牙，土地公尾牙供品以甜食為佳，參拜吉時落在下午1點至7點間，並記得唸「四句話」表達一年來的收穫與謝意，為新年度財運鋪路。

民俗專家柯柏成表示，2026年的土地公尾牙日在2月3日(二)，也就是農曆臘月16，尾牙的祭祀通常是在臘月16日下午，商家或家庭也可一併祭拜 「地基主」 和 「門口好兄弟」。最佳時間為下午（13時至19時都可以），民俗傳說土地公上午忙完公務後，下午會回到廟裡；地點部分可在土地公廟、公司或家中的神龕前進行，若祭拜地基主，則在廚房或後門向內祭拜。

祭拜順序上，他說首先擺好供品；點香後持香祭拜，先拜天公再拜土地公；清晰祝禱：土地公在上弟子/信女，報上姓名、生日、地址，以及家中同住的親人姓名生日「今日是尾牙，信士/弟子（祭拜者的名字）誠心準備供品，感謝土地公一年來的保佑，祈求明年繼續保佑家門平安、生意興隆（或實際的願望）。」待香燒過三分之一後，焚燒土地公金，再焚燒給其他神靈的紙錢。

而在重要習俗與禁忌上，柯柏成說包括三點：ㄧ是食福（呷福氣）：祭拜後的供品被視為被神明加持祝福過的物品，務必分食或帶回給家人，特別是能帶來福氣財運的麻糬和花生。二是雞頭指向：傳統尾牙宴中，雞頭朝向某位員工，暗示其將被解雇，現代多為玩笑，但需留意場合，通常雞頭不會出現在尾牙宴中。三是誠心與整潔：保持祭拜環境整潔，心存敬意，避免說不吉利的話。

如有素食祭拜需求者，他說可用素三牲、甜品、糕餅、水果等代替，誠心最重要。當然也有個別區域的土地公有特殊的供品需求，例如陽明交通大學光復校區門口的土地公，有指定品牌的「仙草蜜」，就要先跟廟方人員確認。

由於今年尾牙日是星期二工作日，可能會影響大部分人的安排，柯柏成說如果當天時間倉促，祭拜儀式可提前至前一個週末假日的下午或晚上進行，只需在祭拜時向土地公明確說明：「弟子/信女，因尾牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀…」即可。如果不是在尾牙當天的祭拜，傳統認為土地公下午精神較好，早上通常都在忙公務，下午13時至19時仍是祭拜的吉時。

