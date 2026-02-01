2/3尾牙拜土地公「最佳求財時機、流程」一次看！發財金這樣放威力更強

農曆七月將至，宮廟與民眾們將迎鬼門開。示意圖，取自Unsplash



下週二（2/3）就是農曆尾牙，也是幫土地公作壽、補財庫的好日子。命理老師楊登嵙分享，土地公也是財神之一，尾牙當天特別高興，向土地公求財也特別容易實現，建議民眾可在上午7點到下午5點之前，拜土地公求財，同時指出最佳參拜時機、流程，以及向土地公求來的發財香灰、發財金和發財水如何使用才能發揮最大招財威力。

尾牙拜土地公最佳時機、流程

楊登嵙表示，拜土地公最佳時間為農曆尾牙當天上午7點至下午5點，參拜的民眾可先準備好2枚50元、6枚10元和8枚1元，形成數字268、金額168（二路發、一路發），備妥後點香向土地公禱告，口中默念「福德正神在上，弟子/信女（姓名），出生於（農曆生日），住在（家中地址），今天向福德正神祈求發財金、發財香灰、發財水，保佑弟子（或信女）事業順利，生意興隆，財源廣進，財運亨通，業績達到多少……」內容越明確越好。

發財金需準備銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元（二路發、一路發）。命理老師楊登嵙提供

禱告完畢後，再擲筊詢問土地公是否接受祈求，若是一個背面朝上、另一個背面朝下，表示「聖筊」(允筊)，同意祈求；兩個背面皆朝下，表示「笑筊」，需要重新擲筊；兩個背面朝上表示「陰筊」，表示不同意祈求，需要反省自身或祈求內容是否有不妥之處。

擲筊得到允筊後，就可以拿一個紅包袋裝銅板（發財金）、一個紅包袋土地公爐的香灰（發財香灰），空寶特瓶去裝土地公廟水龍頭或飲水機的水（發財水），然後在土地公爐上正轉3圈。此時發財香灰、發財金、發財水就完成啟動。

發財金、發財香灰、發財水怎麼用？

楊登嵙表示，發財香灰可以放在3處，分別放在客廳斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，第二處倒入家中神明爐內，另可攜帶一份在身上。

至於發財金，由於2026年主掌財運、投資獲利的「財帛星」在東方，民眾可站在家裡或公司室內格局的正中央，用指南針或羅盤找出東方，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「錢母」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

此外，發財金也可放在客廳斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，也就是財位，或是放在保險箱上、保險箱內、生財工具上、錢包內，也可攜帶在身上。

發財水則可以直接喝掉、煮菜加入菜中或湯內，放在客廳斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，也就是財位。

