2.3萬人領錢了！花蓮「這2鄉」宣布普發現金最高領5000元 領取資格曝光

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生活中心／花蓮報導

花蓮近年接連遭遇0403強震、颱風及堰塞湖溢流等天災重創，秀林鄉、萬榮鄉將發放振興金。（圖／林保署花蓮分署提供）

花蓮近年接連遭遇0403強震、颱風及堰塞湖溢流等天災重創，不僅觀光產業受衝擊，地方經濟也大受影響。繼光復、瑞穗等5鄉鎮後，秀林鄉、萬榮鄉近日也宣布加入「普發現金」行列，分別將於8月及9月，陸續發放3000元、5000元振興金，兩鄉合計逾2.3萬人受惠。

萬榮鄉近年因颱風侵襲，加上馬太鞍溪堰塞湖兩度溢流釀災，全鄉6村皆出現受災戶；鄉長梁光明指出，為了振興鄉內經濟，經鄉代會提案通過並評估鄉庫財務狀況可支應後，決定普發每人5000元振興金。

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公所公布發放資格，只要是在「115年5月26日前」設籍萬榮鄉的鄉民皆符合領取條件，受惠的6000多名鄉親，可於9月1日起，攜帶身分證及印章至指定地點領取。

同樣深受天災之苦的秀林鄉，自前年0403強震後景氣持續低迷，鄉長王玫瑰坦言，儘管政府推出多項振興旅遊方案，但實際來到秀林鄉的遊客依然有限，導致許多從事服務業或臨時工的鄉民收入銳減，甚至面臨失業、重新找工作的困境。

在近期與鄉民座談中，不少人反映希望能再次發放振興金，王玫瑰說，代表會上個月提案，並評估產業回饋金足以支應後，公所決議發放每人3000元現金，預計將於8月份發放，約有1萬7000多人受惠，詳細發放細節將於近日正式公告。

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