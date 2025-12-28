2.3萬訂閱「陳志明醫師」 竟查無此人

▲台北榮總以及台大醫院都澄清，院內並沒有「陳志明醫師」，影片提到糖尿病細菌療法不是正規醫療內容。（圖／「陳志明醫師」YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 生成式AI工具普及，近期網路平台出現大量以人工智慧合成的「假醫師」影片，透過看似專業的白袍形象與醫療話術，散播不實健康資訊，對民眾用藥安全造成風險。以YouTube頻道「陳志明醫師」為例，頻道擁有約2.31萬名訂閱者、上架326部影片，內容多以血糖控制、養生衛教為主，其中最高流量影片累積觀看達15萬次，但台北榮總與台大醫院均已出面澄清，院內查無此人，影片宣稱的「糖尿病革命性細菌療法」也並非正規醫療內容。

台灣事實查核中心指出，該頻道近期影片聲稱北榮與台大醫院已找出糖尿病致病元兇，並以所謂「除菌」或「細菌療法」可達到奇蹟治癒效果；不過兩家醫院均表示，相關說法與院內研究不符，內容屬不實訊息。

台大醫院醫師指出，糖尿病的正規治療中並沒有所謂「除菌療法」；台北榮總也強調，從未發布影片所述的糖尿病致病機轉研究。

針對影片真偽判讀，影片聽診器外觀細節與真實器材存在差異，以及數字「10」被唸成「一零」等不自然之處，顯示並非真人拍攝的可能性高。

資安院專家協助分析後指出，影片為輸入圖片與聲音，自動合成具有表情、情緒變化與基本手勢的擬真影片，畫面特徵疑似由「多模態、音訊驅動」的人物動畫生成模型產生。

新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼也在社群提醒，這類AI假醫師影片利用「革命性療法」、「天然食療」等包裝，鎖定長輩族群，進一步誘導停藥、改買價格高昂且來源不明的保健品或偏方。建議若有身體不適或治療疑問，應回診與醫師討論，切勿因網路影片自行停藥或改用來路不明產品，而民眾觀看健康類影片務必提高警覺，先核對是否有可查證的全名、任職醫院與職稱資訊。

