2/3迎土地公尾牙！祝壽求財必備3物 168元發財金放6位置

今年國曆2月3日迎來土地公「尾牙」，這天不僅要為土地公作壽，也很適合求財，民俗專家楊登嵙指出，在這天的吉時準備3樣物品製作「發財水」，再將「發財香灰」放到3個好位置、「發財金」則放6個位置，保佑來年財運發發發！

今年國曆2月3日逢土地公「尾牙」（農曆12月16日），想求財的民眾可準備168元發財金到土地公廟拜拜。（圖／楊登嵙提供）

民俗專家楊登嵙分享，土地公乃是財神之一，每年農曆12月16日是土地公的「尾牙」，今年落在國曆2月3日，許多信徒會替土地公作壽，這天土地公特別高興，求財也容易實現，可把握當天早上7時至傍晚5時的時段，到廟裡為土地公作壽。

向土地公拜拜求財前，要準備3大重要物品：

1、發財金：銅板50元2枚、10元6枚、1元8枚，組成金額「168」（一路發）和數字「268」（二路發），再裝進同1個紅包袋。

2、發財香灰：帶上放有發財金的紅包，再準備另1個紅包袋裝土地公爐香灰，此即「發財香灰」。

3、發財水：準備空寶特瓶裝土地公廟水龍頭或飲水機的水，製作「發財水」。

拜拜時點香向土地公稟報自己的身分和所求願望，越明確越好：

福德正神在上，弟子/信女（姓名），出生於（農曆生日），住在（家中地址），今天向福德正神祈求發財金、發財香灰、發財水，保佑弟子（或信女）事業順利，生意興隆，財源廣進，財運亨通，業績達到………。

之後擲筊詢問土地公是否接受請求，擲筊時將2個筊杯擲地，若得到筊杯1個背面朝上、1個背面朝下，就是獲得「聖筊／允筊」，也就是土地公已答應所求。若為2個背面朝下，為「笑筊」，需要重新擲筊，2個背面朝上為「陰筊」，代表土地公不同意，此時需要反省自己或祈求的內容有無不妥。

獲得允筊後，即可用帶來的紅包袋裝1把土地公爐的香灰（發財香灰），同時用空瓶裝土地公廟的水（發財水），再將裝有168元銅板的發財金紅包拿到土地公爐上正轉3圈，完成發財香灰、發財水、發財金的準備與啟動儀式。

發財香灰擺放位置也有學問，可放在家中客廳斜對角L形的「藏風聚氣」角落，這個位置是聚財位，或是倒進家中神明香爐、帶在身上等3個地方。

發財水也能放在客廳的聚財位，或是直接喝掉，又或者在煮菜時加進料理或湯裡。發財金則建議放在以下6個地方：

1、放在財帛星位：財帛星主掌財運、投資獲利等，每年財帛星的位置不同，2026丙午馬年的財帛星位在房子東方，企業經營者、業務員可將發財水及錢母放在東方，增進財源。

2、安放在客廳斜對角聚財位。

3、保險箱上或保險箱內。

4、生財工具上。

5、錢包或包包裡。

6、攜帶在身上。

