2/4立春交節在凌晨！命理師示警：關鍵時段4生肖需躲春

2月4日立春於凌晨4時交節，命理專家提醒，犯太歲與運勢不穩者宜「躲春」，立春後7天亦忌衝動決定。（示意圖／Pixabay）





2月4日將迎來二十四節氣之首「立春」，今年交節時間落在凌晨4時1分51秒。命理觀點認為，立春才是真正歲氣轉換的起點，象徵新一年正式啟動。命理師柯柏成提醒，交節前後的凌晨3時至5時為「關鍵2小時」，部分族群宜以靜制動，避免衝動行事，為新年守住穩定開局。

立春關鍵時辰

命理師柯柏成在臉書發文指出，立春不只是節氣更替，更是歲氣交接的能量轉換點。依八字命理，生肖與流年皆以立春為分界，因此在交節氣瞬間之後出生者，生肖已屬新年。也因歲氣交集，部分人於此時容易情緒波動或判斷失準，民間才衍生出「躲春」的因應方式。

哪些人需「躲春」

柯柏成整理，以下族群在立春交節前後宜放慢腳步、避免外務干擾：

犯太歲者 ：2026年為丙午馬年，馬、鼠、兔、牛處於太歲波動期。

年齡逢九 ：包含「明九」9、19、29與「暗九」27、36、45歲等年齡，象徵運勢轉折點。

身體或情緒不穩 ：病後調養、情緒低潮者更需靜養。

人生重大轉換期 ：如轉職、婚姻、搬遷或重大決策階段。

服喪期間：民俗上避開紅白相沖，宜低調度過。

除交節當下，立春後7天亦被視為「歲氣初定期」。柯柏成提醒：

不說氣話、不做情緒性決定

可婉拒勉強答應的邀約

減少與人衝突，有助穩定開春運勢

立春好運生肖提醒

柯柏成指出，2026年立春期間，需特別留意的犯太歲生肖為馬、鼠、兔、牛，建議在歲氣交接前後行事保守，避免過度躁進。相對之下，羊、虎、狗三生肖在立春前後運勢走強，較容易獲得貴人相助，不論學業推進或工作業務發展，都有順勢而上的機會。

廣告 廣告

在時辰運用上，立春的吉時多落在清晨至上午，象徵陽氣初升、氣運啟動。柯柏成也建議，好運生肖可於立春當天下午5時至7時，把握時機穿著紅色系服裝，往住家東北方散步至少15分鐘，以行動納新氣。此時段被視為適合嘗試正向互動與小額行動，不論是簡單購買彩券，或洽談合作、與主管討論職涯規畫，皆有助為新一年開出穩定且有利的起點。

立春開運存錢法

此外，民間亦有「立春」諧音「利存」的說法，象徵開春聚財，不少人會選擇在立春當天存入1680元、168元或88元，或與親友互相轉帳，寓意財運開春見喜。以及丙午年生旺色為黃色，取其「火生土」之意，若平時往來銀行的企業識別色屬黃色系，存入該帳戶被視為開運加分，象徵新年財運紅盤啟動。

立春也是適合「主動行動迎新氣」的節點。柯柏成建議，立春當天或前後三日，可往向陽、乾淨之地散步15分鐘以上，以身體移動象徵迎接新氣，避免舊氣滯留。相較急於求轉運，順著節氣節奏調整步調，反而更有助新一年穩定展開。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

2月局勢不平靜！唐綺陽示警「山雨欲來」：活下來最重要

威力彩飆7.7億！4星座受財神爺眷顧 財運爆棚

立春後轉運3生肖 財富加速累積

