2/4立春後「正式進入馬年」！ 民眾湧土地公廟祈福

台北市 / 綜合報導

您知道生肖馬年的開始日是哪一天嗎？並不是國曆的1月1日，也不是農曆的大年初一，而是節氣「立春」的今(4)日，也就是2月4日，才是代表正式跨入「丙午」馬年。不少民眾除了到土地公廟祈求平安，因為台語的春發音也有有餘的寓意，在立春當天要吃春捲、時令蔬菜也象徵咬春迎福。網路上還流傳，在立春當天往自己的帳戶存入168元或是888元，讓錢流動，也象徵馬年一路發。

土地公廟裡，民眾手拿三炷香虔誠許願，供桌上也都擺滿鮮花水果，大師揮毫金馬奔騰，馬年的開始不是國曆1月1日，也不是農曆初一，農民曆寫著，2月4日的寅時4點2分，迎來二十四節氣中的立春，而春天的開始，代表正式跨入丙午馬年。

民眾說：「因為我覺得好像是一個好的開始，就是(準備)土地公喜歡吃的，跟一些甜點，跟一些甜點，還有鮮花。」、「我捐香油錢，對。」、「我用這邊的香，我就直接捐香油錢這樣子。」

日曆上寫著宜祭祀祈福，除了來廟裡走走，還有不少開運撇步，例如台語「春」的發音，包含「有餘」的寓意，在立春當天，品嘗時令蔬菜春捲等食物，象徵咬春迎福，除此之外，還有這一招。

記者李采臻說：「立春諧音利存，有人說在立春當天存入168，或者是888(元)，就能讓錢流動起來。」民眾說：「我有轉帳，哈哈哈，好像是什麼你的金錢流動，會有好的開始。」、「今天是一個很好的開始。」

網路上流傳，往最常用的銀行帳戶或是存錢筒，存入諧音發財的數字，象徵馬年一路發，網友集思廣益，提供不少立春限定開運偏方，祈求新的一年馬上有錢。

