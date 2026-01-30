2/4立春正式進入馬年！命理師曝3生肖手氣超旺

生活中心／杜子心報導



2月4日將迎來二十四節氣之首「立春」，雖然距離農曆新年還有一段時間，但命理上其實已經正式進入丙午馬年。命理師柯柏成指出，今年立春交節氣時間為凌晨4時1分51秒，從這一刻起就算換年，生肖也跟著轉換，交節氣後出生的寶寶屬馬，之前則仍屬蛇，並不是以大年初一為分界。他也提醒，立春象徵歲氣交接，是調整運勢的重要時刻，立春後七天內盡量不要說氣話，也避免情緒性做決定，對一整年的運勢都有幫助。









立春當天或前後3天可到河濱散步把舊運送走、新運接進來。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

針對想開運招財的民眾，柯柏成建議可在立春當天或前後3天進行「走春」，到向東、向陽又乾淨的地方，例如公園、河濱或廟前廣場散步至少15分鐘，透過身體移動迎接新氣，象徵把舊運送走、新運接進來。此外，「立春」諧音像「利存」，不少人會在當天存入1680元、168元或88元，或和親友互相轉帳，象徵財運開紅盤。今年的旺財顏色為黃色，若使用黃色系銀行帳戶更被視為加分。

不是過年才換生肖！立春凌晨交節氣正式進馬年…專家曝3種人手氣超旺

羊、虎、狗在立春當天是好運生肖，可以買張彩券試手氣。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）



至於民間常聽到的「躲春」，柯柏成說這並非古代節氣禮制，而是後來因應歲氣交接磁場變化所形成的習俗。今年犯太歲的生肖包括馬、鼠、兔、牛，建議在凌晨3點到5點這段交節氣時待在室內，避免爭吵與重大決定，好好休息就能平安度過。相對地，羊、虎、狗則被點名是好運生肖，容易遇到貴人相助，立春當天下午5點到7點穿紅色衣服往東北方散步納氣，甚至可順路買張彩券試試手氣。專家也提醒，節氣習俗可理性看待，把握轉換時刻調整心態與行動，為新一年開個好頭。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

