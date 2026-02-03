2／4立春磁場混亂忌口舌之爭 民俗專家提醒4生肖需「躲春」避災禍

太歲在2月4日早上04點03分「立春」，這一時刻蛇馬年太歲正式交接，天地陰陽磁場甚為混亂，因此，這一天不能有口舌之爭，必須和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。（示意圖／翻攝自pixbay）

2026年馬年犯太歲的生肖，生肖屬馬（值太歲）（刑太歲）、鼠（沖太歲）、兔（破太歲）、屬牛（害太歲），這4個生肖者建議「躲春」，由於太歲在2月4日早上04點03分「立春」，這一時刻蛇馬年太歲正式交接，天地陰陽磁場甚為混亂，因此，這一天不能有口舌之爭，必須和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。

有些地方習俗更嚴謹，在「躲春」這天不宜搬遷、探病、理髮及參加喪事等，以免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣。建議在房間裡或者任何一個地方安靜待上兩個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，盡量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。

廣告 廣告

紅色屬「火」，易經數字3和8結合後，會引動「木」的無形磁場，所以將紅豆(屬火)數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內避2026年災禍。（圖／楊登嵙提供）

若因為工作或要事一定要在「躲春」的時間出門，2026年歲次丙午年，火馬年，丙為火，午為火，木生火，「木」及「火」是今年的開運元素！紅色屬「火」，易經數字3和8結合後，會引動「木」的無形磁場，所以將紅豆(屬火)數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「木」及「火」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來！也幫助「躲春」順利。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

車銀優才出事 韓星金宣虎也爆「設家族法人逃稅」！經紀公司回應了

扯爆！陸73歲翁照心臟超音波 檢查顯示「宮內早孕」醫院道歉了

金價漲不停 澳門英皇酒店大廳「78公斤黃金磚」連夜撤走！業者回應了