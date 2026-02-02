2/4立春轉運必看！4星座喜迎財神 5禁忌「踩雷恐衰整年」

生活中心／林昀萱報導

2月4日迎接立春，4星座運勢爆棚。（示意圖／Pixabay）

2月4日即將迎來二十四節氣中的「立春」，代表著春天的開始。清水孟國際塔羅小孟老師點名4星座在這天過後喜迎財神，並分享5個立春禁忌及開運大法，小心誤觸破壞一整年的好運。

【立春4星座喜迎財神】

◎Top4雙子座

雙子座在立春之後偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣，如果有夢到特殊的暗示或數字，可以趕快記下來；另外立春後可以開始研究投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫。

◎​Top3巨蟹座

巨蟹座在立春後工作會非常忙碌，也因如此會有財源進來，可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺後將有不錯的成績，倘若想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點。

◎​Top2魔羯座

摩羯座的財運不錯，若是有兼差的朋友，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，可以多多展現自己讓外界看到才華，另外可以善用網路資源去經營自己，可以事半功倍，會有一番不錯的成果。

◎​Top1天秤座

天秤座在立春後正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應；雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來。

立春正是春暖花開的時節。（圖／三立新聞網）

【立春禁忌】

1.不宜搬家

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

2.不可與人吵架、爭執

和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。

3.不可躺著：

春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

4.不可劇烈運動：

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。

5.不可沉迷遊戲：

一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事業。

除了禁忌要注意外，小孟老師首推立春「竹筷開運法」。正所謂一年之計在於春，立春後慢慢萬草叢生，他建議可以找2個竹筷子代表樹木。在立春時將竹筷子放在包包，或辦公的地方，放1到2天後再拿起來夾東西吃，代表今年有的吃，有「春」（台語），有剩餘、富饒的意涵。

