2/4立春「陰陽混亂」4生肖要躲春 備「紅豆紅包」順利一整年

記者高珞曦／綜合報導

2026丙午馬年的立春節氣落在國曆2月4日，命理專家楊登嵙建議，今年沖犯太歲的生肖馬、鼠、兔、牛最好要「躲春」，蛇年、馬年太歲交接時，磁場混亂，可準備紅包吸引「木」、「火」正能量加持。

2026年為火馬年，立春當天可準備五行屬火的紅豆裝進紅包袋開運。（圖／楊登嵙提供）

命理專家楊登嵙表示，今年立春節氣將在國曆2月4日凌晨4時3分正式到來，建議今年沖犯太歲4生肖要「躲春」，包含：

生肖馬：值太歲、刑太歲

生肖鼠：沖太歲

生肖兔：破太歲

生肖牛：害太歲

楊登嵙提到，立春節氣變換的同時，也是蛇年、馬年太歲正式交接，天地陰陽磁場混亂，因此這天應避免有口舌糾紛。同時，立春當天不適合搬遷、探病、理髮或參加喪事，以免沾染晦氣，影響整年運勢。

可在房間或任何1個安靜的地方待上2小時左右，尤其是在立春前後1小時，盡量不要出門、不見月光，等到新太歲出現、舊太歲離開，就完成「躲春」。

楊登嵙也分享，若民眾需要在躲春的時段出門，可準備紅豆共11顆和2個紅包袋，因紅豆五行屬火，易經數字3、8結合後，會引動「木」的磁場，而今年歲次丙午，丙為火、午也為火，五行中木生火，因此可將紅豆分成3顆、8顆分別裝入紅包袋，放在左右口袋或錢包、提包裡，使其引動今年幫助開運的木與火的磁場元素，也可助順利躲春。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

