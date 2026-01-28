2/4立春8禁忌！4生肖「躲春」別熬夜 不宜宅家、大掃除
記者高珞曦／綜合報導
今年國曆2月4日凌晨4時3分迎來農曆新年首個節氣「立春」，這天也是1年中的「4立」之首，命理專家高宏寓提醒，這天要注意8項禁忌，尤其是2026丙午馬年犯太歲的4個生肖，建議「躲春」別熬夜。
命理專家高宏寓分享，2026丙午馬年五行水、火失衡，命理角度上，容易出現情緒焦慮、人心焦躁或爛桃花和小人糾纏、社會衝突等等負面事件，「離火中虛」也會有睜眼說瞎話、剛烈過度而不節制的狀況。
而立春是1年中「4立」之首，4立即立春、立夏、立秋和立冬，立春象徵萬物萌芽的生機，可多注意氣血循環、感冒等健康狀況，這天可注意5大時間段開運：
好運時間：早上7時10分至早上8時30分、下午1時10分至下午2時50分
貴人時辰：上午11時10分至下午12時30分、傍晚5時10分至晚間6時30分
激發動力時段：早上9時10分至早上10時30分
立春當天也適合做4件事，像是存錢，或可將168元／1680元／1萬6888元的錢幣放進聚寶盆，立春存錢代表未來整年財富滿袋，再喝冷熱調和而成的「陰陽水」，象徵馬年延壽、福氣安康，還可吃春捲或溫熱湯食，別忘了多到戶外曬太陽，吸收大自然的能量，寓意整年生生不息。
此外，高宏寓提醒，立春節氣要注意別觸犯8項禁忌：
1、切莫整天躺平要人喊：1年之計在於春，陽氣升發應活絡筋骨。
2、不宜動土、搬家大掃除：慎防動盪不安、磁場錯亂。
3、不建議在立春探望病人或參加喪禮等：慎防招惹晦氣，親屬、照顧者除外。
4、不宜過度與人談論八卦：凡事和氣生財，換位思考。
5、不宜在立春剪頭髮、染頭髮：草木萌芽慎防不吉，但可包個紅包化解。
6、不宜當個宅男宅女只顧玩遊戲、追劇而不洗澡：慎防時運受阻。
7、不宜做劇烈運動：慎防被借運，損耗陽氣。
8、馬年犯太歲4生肖（鼠、牛、兔、馬）要躲春：不宜熬夜過凌晨1時。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
延伸閱讀
影/輝達尾牙今登場！黃仁勳受訪鬆口「擴大在台布局」
亞馬遜又裁1.6萬人！ 員工收信「下秒直接登不了系統」
記憶體還能抱嗎？SK海力士：庫存見底、訂單爆滿
其他人也在看
2/4立春正式進入馬年！命理師曝3生肖手氣超旺
生活中心／杜子心報導2月4日將迎來二十四節氣之首「立春」，雖然距離農曆新年還有一段時間，但命理上其實已經正式進入丙午馬年。命理師柯柏成指出，今年立春交節氣時間為凌晨4時1分51秒，從這一刻起就算換年，生肖也跟著轉換，交節氣後出生的寶寶屬馬，之前則仍屬蛇，並不是以大年初一為分界。他也提醒，立春象徵歲氣交接，是調整運勢的重要時刻，立春後七天內盡量不要說氣話，也避免情緒性做決定，對一整年的運勢都有幫助。民視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟抽到「中上籤」
生活中心／李明融報導蛇年步入尾聲，台灣即將迎來充滿變動與希望的2026「丙午馬年」。高雄五甲關帝廟循例在農曆新年前，率先開出全台最早的國運籤。由關聖帝君降旨賜下的籤詩內容為：「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」。廟方解籤指出，此屬 「中上籤」，預示上半年經濟強勁，同時也點出年底縣市長大選明確方向。民視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
民心花露誰》長輩逼婚催生攻勢 核彈級神回「明年不回家過年了！」
農曆過年又要到了，除了期待紅包和年夜飯，你是否也開始焦慮要面對親戚們的「靈魂拷問」大軍了呢？這集我們走上街頭，聽聽大家過年回家最怕被問到什麼問題。太報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
4生肖2026年迎貴人！財運同步開紅盤 雙豐收
4生肖2026年迎貴人！財運同步開紅盤 雙豐收EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／把握約會時機！專家曝「這星座」：滿滿戀愛感
生活中心／綜合報導1月29日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，獅子座長期耕耘終於迎來成果，今日財運主打「喜迎豐收」，不論是投資回饋還是業績獎金，都有望交出亮眼成績單；在事業運勢上，雙魚座工作方面表現極為精彩，能展現出色的專業實力與個人魅力，適合在會議或專案中爭取主導權，表現將令人刮目相看；感情方面，巨蟹座生活被滿滿的戀愛氛圍包圍，與伴侶或心儀對象的互動甜蜜，適合安排約會，空氣中都充滿了浪漫的氣息。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2月局勢不平靜！唐綺陽示警「山雨欲來」：活下來最重要
2月局勢不平靜！唐綺陽示警「山雨欲來」：活下來最重要EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
世華總會、啓玉基金會聯合捐贈高頂救護車 強化新北緊急救護量能
圖：世華總會長林淑敏代表捐贈1輛高頂救護車予新北市政府消防局第四大隊新店分隊。(圖/世界華人工商婦女企管協會 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
推背圖第46象應驗？習近平懼「帶弓軍人」預言 張又俠落馬後他危險了
中國國防部傳出調查中央軍委副主席張又俠及委員劉振立，引發政壇巨震。外界將此與《推背圖》預言「身帶弓」的軍人推翻政權聯想，焦點轉向軍委中僅存的張升民。分析指張又俠因未尊習近平為絕對權威而遭清洗，習以此鞏固權力。習近平近期高調外交活動，展現權力穩固，預計內部清洗將持續，以確保長期執政。此舉已打破鄧小平建立的接班制度，權力鬥爭將更趨激烈。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10則留言
熱門股－博智 多頭氣盛股價創高
博智（8155）近期追價力道仍在，28日早盤以211元開出後，低點守住207元，隨即震盪走高，盤中一度拉升至225.5元，終場收在222元，上漲4.23％，為歷史新高，短期均線同步上揚形成多頭排列，惟成交量較前一日高檔縮至3,422張。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫示警3類人別試：下面被鎖死
一名網友近日在社群平台分享，喝了10c.c.「希普利敏」抗過敏藥水後，竟直接昏睡到天亮，泌尿科醫師蘇信豪提醒，這種「魔法藥水」雖能催眠，但可能對泌尿系統造成嚴重影響，「就像水龍頭被鎖死」，嚴重者甚至可能引發急性尿滯留，需要緊急插尿管治療，警告攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者千萬不要隨意服用，強調未經醫師指示長期使用，可能引起其他健康問題，增加身體負擔。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
將來銀行總經理張恭賀真除 2027年營運拚虧轉盈
純網銀「國家隊」將來銀行新任總座確定。將來銀行董事會28日通過總經理張恭賀真除案，在金管會核准生效前，總經理職務仍由張代行。將來銀行表示，張恭賀自2019年加入將來銀行籌備處擔任風控長，表現專業，深獲董事會器重及夥伴信任，未來將繼續帶領團隊推動業務，朝2027年營運損益轉正目標前進。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬年首月財運劇變！ 塔羅師點名4生肖不是破財就暴富
塔羅牌老師艾菲爾近日發表2026年丙午馬年首月財運預測，指出受到行動力火星與冥王星在水瓶座合相，加上天王星與月亮合相的強力震盪影響，未來30天全球資金市場將處於「高頻爆發」卻又「極度不穩定」的狀態，特別點名生肖鼠、蛇、馬、豬將面臨極端的財富變化。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
2/1-2/7星座週運「獅子滿月 天王星順行金牛 水星入雙魚」
本周是放下面子、調整價值、用感覺做選擇的時刻。2/2的獅子滿月將讓情緒、關係、自我價值被放大。2/4 天王星正式在金牛座順行：財務、工作模式開始鬆動與突破。2/7 水星進入雙魚，人們的理性下降、直覺上升，適合內在的深層感受、不適合硬推決定。品觀點 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
從制度治理到餐飲創新 台北六福萬怡酒店獲臺北市觀光永續金獎雙料肯定
台北六福萬怡酒店於「臺北市觀光永續金獎」評選中，獲「業者組」與「個人組」兩項金獎，展現飯店在永續旅遊推動、環境友善實踐與社會責任落實上的整體成果。此次獲獎再次確立台北六福萬怡在城市型國際旅宿中，以行動落實ESG的成果。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹清晨冷到7.5度！ 專家示警週末大變天、濕冷延續到下週一
把握短暫回暖空檔，週末天氣即將面臨明顯轉折。受輻射冷卻影響，今天（29日）清晨平地最低溫出現在新竹關西，僅7.5度。專業氣象粉專《天氣風險》指出，明晚起鋒面與冷空氣接力影響，週上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「點唱機始祖」65歲趙傳讓五月天秒變「迷弟」 5/23傳唱北流重磅登場
記者倪有純攝臺灣時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 371則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 14 小時前 ・ 19則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言