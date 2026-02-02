2／4迎立春！ 命理師曝「存錢開運法」：4生肖應躲春

今年立春落在2月4日凌晨4時1分51秒。（示意圖／photoAC）

立春是二十四節氣中的第一個節氣，今年立春的時間點落在2月4日凌晨4時1分51秒，命理師柯柏成提醒犯太歲的4生肖馬、鼠、兔、牛，應在凌晨3點起至5點「躲春」，而好運的3生肖羊、虎、狗，則可以在立春當天下午5至7時，穿著紅色衣物外出散步，吸收好的氣運。

柯柏成在臉書粉專發文表示，立春後7日內的「小禁忌」是不講氣話、不做情緒性決定，若遇上一件本來就勉強答應的事，可以選擇婉拒，對於開春的運勢都有正面的影響。

柯柏成提到，往年曾介紹「立春」音同「利存」，在立春當天自行往帳戶存入1680元、168元或88元，也可以邀請家人、朋友之間互相轉帳，都能使自己的財運開春就逢喜事開紅盤；由於丙午年的生旺顏色為黃色，火生土的原因，如果自己的往來銀行有企業識別色為黃色系，存入這個帳戶便為首選。

柯柏成指出，立春為歲氣交接點，人若在此時「主動行動」，象徵順應新氣，走春等於用「身體移動」去接新氣，避免舊氣滯留，立春當天或前3日、後3日，可以向東、向陽、乾淨之地，公園、廟前廣場或河濱散步至少15分鐘以上。

柯柏成也點名馬、鼠、兔、牛4個生肖，由於今年犯太歲，立春時應躲春，而完整的躲春應該是從凌晨3點起至5點都待在室內，不要做重大決定，也不要吵架，由於這個時間點大多數人都還在夢鄉，只需好好睡覺就可以。

至於生肖羊、虎、狗的朋友，柯柏成認為能遇見貴人相助，無論是課業或業務上都有不錯的助力，可以在立春當天的下午5至7時，穿著紅色的衣物往住家東北方走一走至少15分鐘納氣，路線可以事先規劃一下，散步的終點可以小買彩券、樂透2張，將有相當不錯的手氣。

