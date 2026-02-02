2/4迎立春！小孟老師：「4星座」喜迎財神

2月4日將迎來24節氣之首的「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師點名4星座立春後喜迎財神，不僅正財回溫，部分星座偏財運也相當不錯，把握這段期間將會有不錯的收穫。

4星座立春後喜迎財神 。（示意圖／pexels）

Top4雙子座

雙子座在立春之後偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣，如果有夢到特殊的暗示或數字，可以趕快記下來；另外立春後可以開始研究投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫。

Top3巨蟹座

巨蟹座在立春後工作會非常忙碌，也因如此會有財源進來，可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺後將有不錯的成績，倘若想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點。

Top2魔羯座

摩羯座的財運不錯，若是有兼差的朋友，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，可以多多展現自己讓外界看到才華，另外可以善用網路資源去經營自己，可以事半功倍，會有一番不錯的成果。

Top1天秤座

天秤座在立春後正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應；雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門

職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路

自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉