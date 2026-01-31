2/4迎立春！8大禁忌一次看 別整天躺平、劇烈運動

立春將至。（示意圖／翻攝自pexels）





國曆2月4日（農曆12月17日）是二十四節氣的「立春」，命理師高宏寓接受專訪表示，立春有8大禁忌千萬別犯，包含劇烈運動、整天躺平讓人不斷催促等等。

高宏寓說明，立春不僅是新的季節開始，更是二十四節氣中最重要的「四立：立春、立夏、立秋、立夏」之首，當日上午4點03分時即為春天的開始，象徵萬物萌芽的生機，人們都希望開運能夠討個好彩頭，養生除了養肝養腎外，更要隨時留意氣血循環、支氣管感染、感冒的發生。

立春好運時間

財庫時辰：07：10-08：30、13：10-14：50

貴人時辰：11：10-12：30、17：10-18：30

活化時辰：09：10-10：30

立春可以做的事

一、存下一筆錢、或是準備168、1680、16888元等…放置聚寶盆，立春存錢，象徵整年財富滿溢、福杯滿溢。

二、飲用冷熱調和而成的陰陽水，象徵整年馬年延壽，福氣安康，口說好話，貴人提攜。

三、立春宜吃春捲、蔥、香菜、花生、韭菜、蘿蔔等…倘若春睏濕氣重的，宜多吃薏仁、紅豆等，也可自煮溫食湯品。象徵馬不停蹄，福氣相隨。

四、多曬太陽、多去健身健走，擁抱大自然，象徵整年生生不息，正向循環

廣告 廣告

由於2026年為丙午赤馬年「驛馬當先，貴人相隨」，水火失衡則易造成情緒焦慮、人心焦躁、權力爭奪、社會衝突、爛桃花（小人）糾纏、天災洪患，進而延伸病毒蔓延，瘟疫食安動盪、到戰爭爆發性之事倍增；離火中虛，以假亂真，睜眼說瞎話、虛假詐騙之事更是層出不窮，很多人精神層面都非常空虛，這時就容易因心性不定而有機可乘，虛火與假象都不如自己一念分明眼見為憑，正因陰陽失衡，剛烈過度，若不節制，必有反噬。因此這一切都在提醒我們，這不是外在的亂，而是內在的能量失衡，凡事修心養性，保持冷靜覺察，踏實為健，遠離顛倒是非，心存正氣，絕不隨波逐流。

立春禁忌

一、切莫整天躺平要人喊（一年之計在於春，陽氣升發應活絡筋骨）

二、不宜動土、搬家大掃除（慎防動盪不安、磁場錯亂）

三、探望病人或參加喪禮等（慎防招惹晦氣，親屬、照顧者除外）

四、不宜與人三姑六婆、七嘴八舌（凡事和氣生財，換位思考）

五、不宜剪頭髮、染頭髮（草木萌芽慎防不吉，但可包個紅包化解）

六、不宜當個宅男宅女只顧玩遊戲追劇不洗澡（慎防時運受阻）

七、不宜做劇烈運動（慎防被借運，損耗陽氣）

八、馬年犯太歲4生肖（鼠、牛、兔、馬）要躲春（不宜熬夜過1點）

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

「零下10度線」壓境台灣？粉專曝預測：這天平地0度

「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了

2月局勢不平靜！唐綺陽示警「山雨欲來」：活下來最重要

