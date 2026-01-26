2/4「立春」起就是馬年！命理師：3生肖有貴人相助

命理師柯柏成指出，「立春」是二十四節氣的第一個節氣，2026年丙午馬年的生肖分界點並非農曆大年初一，而是以立春交節氣時間為準。2月4日凌晨4時1分51秒後出生的嬰兒生肖屬馬，交節氣前出生者仍屬蛇。並點名生肖羊、虎、狗者將有貴人相助，手氣也相當不錯。

2月4日將迎來今年第一個節氣「立春」 。（示意圖／pexels）

柯柏成在臉書專頁「柯柏成/命理」發文說明，立春是24節氣的首個節氣，標誌新一年從交節氣後起算。依據八字理論，生肖屬相應以立春為分界，而非一般民眾認知的農曆正月初一。他指出，所謂「頭年春」與「年後春」的分法源於曆法與農事實務，本意在說明歲時銜接，並非用以判斷吉凶。

針對丙午馬年的開運方式，柯柏成建議民眾可在立春當天或前後3日內「走春」納氣。具體做法是向東方、向陽且乾淨的地點，例如公園、廟前廣場或河濱等處散步至少15分鐘以上。他表示，此時的主動行動象徵順應新氣，透過身體移動接引新氣，避免舊氣滯留，有利於新年運勢。

關於「躲春」習俗，柯柏成解釋這並非古典節氣禮制，而是後世術數體系因應歲氣交接時天地磁場紊亂、沖煞較多所形成的民間因應方式。丙午馬年犯太歲的4個生肖包括馬、鼠、兔、牛，這些生肖需要躲春。由於今年立春交節氣在凌晨4時，完整躲春時段應從凌晨3時至5時。

柯柏成指出，由於躲春時段大多數人仍在睡眠中，只要在該時辰待在室內，不做重大決定、不吵架，好好睡覺即可逢凶化吉，為來年帶來好運氣。他也提到，立春後7日內的小禁忌是不講氣話、不做情緒性決定，可婉拒原本會勉強答應的事，對開春運勢都有正面影響。

在財運開運方面，柯柏成建議利用「立春」音同「利存」的諧音，在立春當天存入帳戶1,680元、88元或168元等金額，或是家人朋友之間互相轉帳也可。由於丙午年的生旺顏色為黃色，若往來銀行的企業識別色為黃色系，存入該帳戶為首選，讓財運開春就逢喜事開紅盤。

柯柏成特別提醒，運勢較佳的生肖為羊、虎、狗，這3個生肖多有貴人相助，無論課業或業務上都有不錯的助力。這些好運生肖可在立春當天下午5至7時，穿著紅色衣物往住家東北方散步至少15分鐘納氣，路線終點可小買彩券樂透2張，在奇門遁甲中該時段為鳳入丹山的好格局，手氣相當不錯。

根據《東京夢華錄》記載，立春有吃春盤的習俗，包裹春天新鮮蔬菜如豆芽、韭菜、菠菜、蘿蔔等，寓意「咬住春天」迎接新生。在農耕時代，立春下雨通常被視為好兆頭，預示春雨充足有利春耕播種。諺語「立春落雨透清明」意指若立春當天下雨，雨水可能斷斷續續持續至清明時節，反映古人對長期天氣模式的觀察經驗。

此外，《後漢書・祭祀志》記載「立春之日，迎春於東郊，祭青帝句芒」，指的是古代朝廷的祭祀大典，迎的是氣而非眾神保佑。延伸至今日，平民百姓可在立春當天前往有緣或方便的寺廟參拜，講究者可往住家東方的寺廟。

