2/5名家揮毫 羅東賀歲春聯免費送

▲羅東鎮春聯主題「駿馬迎春」，羅東鎮長吳秋齡歡迎鄉親們踴躍參與索取名家墨寶，將滿載祝福的春聯帶回家。（圖：羅東鎮公所提供）

春意滿盈，新的一年悄然展開，宜蘭縣羅東鎮一一五年春聯主題為「駿馬迎春」，由羅東鎮長吳秋齡親自提詞，獻上最真摯的新年祝賀，寓意在新的一年裡，像駿馬般精神抖擻、勇往直前，迎接充滿希望的新春，並祝福事業奔馳向前、運勢興旺、萬事順遂！日昨記者會現場由羅東鎮吳鎮長秋齡及現場貴賓寫下「駿」、「馬」、「迎」、「春」、「喜」、「臨」、「門」共七字，透過揮毫延續傳統書法文化，也為新的一年帶來滿滿的祝福。

羅東鎮長吳秋齡表示，張貼春聯，是迎接新年的第一道儀式，不只是裝點門面，更寄託了人們對嶄新一年的美好期望，一筆一畫的春聯文字，寫下的是平安、順遂與希望，也讓傳統書法之美在年節中再次被看見與珍惜。透過這樣的活動，讓鄉親齊聚一堂，也讓羅東人的情感更加緊密、溫馨。

羅東鎮將於一一五年二月五日星期四至二月六日星期五上午九時至十二時，在公所大門口辦理為期兩天的「二○二六駿馬迎春喜臨門！」羅東鎮賀歲春聯暨名家揮毫贈春聯活動，特別邀請「宜蘭縣金同春書會」書法家蒞臨現場揮毫，歡迎鎮民踴躍索取，一起感受熱鬧歡騰年節氛圍，迎接嶄新一年！

「賀歲春聯暨名家揮毫贈春聯」活動是羅東鎮公所重要的新春系列活動，當天活動現場將備有大小斗方、寬細四言條、七言聯等各式尺寸春聯紅紙，提供民眾免費索取，領完為止，讓鎮民可以近距離欣賞書法家臨場親筆揮毫，感受濃厚的新春氣息。

今年家戶春聯特邀一一四年全國語文競賽寫字組特優以及第二十屆國中小學書法比賽國中組「第一名」－賴可兒同學揮毫「駿馬迎春」四字，由公所製作成馬年春聯，公所已於一月廿六日起陸續分送至全鎮二萬八千餘家戶。賴同學自國小三年級接觸書法以來，已走過十餘年的書寫歷程，師承林靜馨老師、陳鏡聰老師、駱明春老師及楊步榆老師，在紮實的基本功訓練與「每日練習」的要求下，逐步建立穩固基礎，也多次參與大小競賽，累積豐富實戰經驗，也培養出高度的抗壓性與毅力。

「二○二六駿馬迎春喜臨門！」羅東鎮名家揮毫贈春聯活動當日注意事項：此次名家揮毫活動每人限領三組，如欲領取三組以上，則需分次重新排隊。活動當天現場備有各式尺寸春聯紅紙亦可自備，數量有限，用完為止。