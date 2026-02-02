2.5噸白銀打造！中國知名銀樓法拍起價逾1億 流標原因曝

中國知名地標、號稱2.5噸白銀打造的「永興銀樓」。（圖／翻攝自極目新聞）





中國知名地標、號稱2.5噸白銀打造的「永興銀樓」，近期登上法拍平台掛牌求售，起拍價約2500萬人民幣（約新台幣1.13億元），卻最終流標。不過以近期白銀每公克29元計算，該批純銀的市值早已突破5000萬人民幣（約新台幣2.27億元），被網友形容為「白菜價」。

根據《極目新聞》報導，位於湖南省郴州市、號稱耗費2.5噸白銀打造的地標建築永興銀樓，於2007年竣工，是一座中國白銀文化館（天下銀樓），純銀含量為70%，共使用1.75噸白銀，因投資方湖南鑫達銀業聲請破產，其名下資產近期登上法拍平台。

由於近期白銀價格大漲，因此1.75噸白銀價格超過5000萬人民幣（約新台幣2.27億元），有網友就表示，「永興銀樓簡直是白菜價甩賣，和白送差不多」，而台灣時間1月30日傍晚起，黃金與白銀價格無預警遭遇恐慌性拋售，截至收盤，現貨白銀單日崩跌近30%，創下數十年來最大單日跌幅。

永興銀樓流標真相

不過該法拍案最終卻以流標收場，由於拍賣公告中嚴格的限制條款成為買家止步的主因，公告明確規定，買受人必須維持該處中國白銀文化館的文旅景區核心定位，且不得擅自變更用途，意味著買家買下銀樓後不允許拆除。對於買家而言，該銀樓雖然滿身是銀，卻是看得見、拆不得的文化資產，管理方也證實，購買方需具備維持既定規劃與經營方向的能力，確保該文旅項目能長效發展。

目前委託管理方正積極尋找有意向的文旅經營方進行商洽，並計畫再次掛拍，值得注意的是，即便全球金銀市場劇烈波動，工作人員強調，再次拍賣時，銀樓白銀部分的評估單價將不會隨市場價調整，仍會維持原有的評估價掛拍。

