2.5米高麵包超人氣球10週年特企！2大主題遊戲區見面會周邊免費送
文／景點+ Rhoda整理報導
麵包超人來台歡慶10週年，「麵包超人FUN樂園」即日起於高雄夢時代熱鬧登場！活動設有免費與付費兩大氣墊遊樂區，包含2.5公尺高麵包超人與細菌人造型氣球、主題打卡牆、迷宮跑酷等互動體驗，完成任務還能獲得精美小禮物。週末更有麵包超人見面會，粉絲們千萬別錯過！
麵包超人FUN樂園即日起於高雄夢時代登場！（圖／夢時代，以下同）
「麵包超人FUN樂園」共分為兩大主題遊戲區－「動動腦！迷宮遊戲區」及「挑戰極限！障礙跑酷區」。
現場區分為免費遊樂區及付費遊樂區。
「障礙跑酷區」以童趣結合體能概念，內藏許多機關，小朋友可以自由爬行穿越，一起探索冒險往終點邁進！
「迷宮遊戲區」不僅要找到出口，更要仔細尋找問題點，解謎完成才算通關完成喔！兩大關卡完成，還可以獲得小禮物一份！
付費區為氣墊遊戲區，還有迷宮遊戲及障礙跑酷區，完成挑戰，還可以獲得精美小禮物。
對體力沒自信的小小朋友也沒擔心，「車車小跑道」一起學習停看聽；「立體積木拼圖」計時開始，大人小孩一起挑戰疊疊樂。
樂園外規劃10週年樂園主題牆，還有車車遊戲區、立體拼圖遊戲區及繪畫閱讀區。
10週年為主題的紀念商品將在地水果完美融入週年主題，小午安枕、行李吊牌、馬克杯、午睡毯等，可愛又實用，粉絲們把握機會入手！
迎接耶誕節，特別推出耶誕節限定麵包超人推車果子組，內容不僅有好吃的糖果餅乾，還有可愛小推車，數量有限，售完為止！
麵包超人10週年T-shirt，售價690元。
還有系列麵包超人玩具讓大家一次入手，包括搖鈴、軟積木、小喇叭等嬰幼兒成長玩具，以及音樂遊戲墊、兒童相機、果醬叔叔麵包工場等認知學齡前兒童玩具。
活動期間消費滿指定金額，還可獲得高雄夢時代獨家限定的「麵包超人學習卡」與「麵包超人DIY角色著色書－四季篇」。
此外，11月15日及12月6日下午3點將舉辦「麵包超人VS細菌人」唱跳見面會，粉絲們可別錯過與偶像近距離互動的機會！
【Info】
麵包超人FUN樂園
日期：即日起至2025.12.21 (日)
地點：夢時代購物中心8樓 時代會館
營業時間：
週一至週四 11:00~22:00 ㇑週五、假日前一天 11:00~22:30㇑
週六及連續假日 10:30~22:30㇑週日及假日 10:30~22:00
＊以夢時代購物中心營業時間為準
麵包超人特別企劃活動
★即日起至2025/12/21(日) 單筆消費不限金額，可獲得「麵包超人顏色學習卡」乙份
單筆消費滿1000元，送「麵包超人DIY角色著色書-四季篇」乙組
＊以上贈品數量有限，送完為止。
麵包超人/細菌人 唱跳見面會
日期：2025/11/15(六)、2025/12/6(六)
時間：下午15:00
票價
