2.5萬張票秒殺！頑童MJ116演唱會驚喜加場 瘦子放話「跨年等級」

頑童MJ116將於2026年1月31日在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，門票11月8日一開賣即瞬間售罄2.5萬張票券。團員們在結束工作後開直播，吃著火鍋的他們，一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓沒搶到票的粉絲超心急，最終瘦子正式宣布演唱會加開2月1日的場次，於11月15日開始售票。

頑童MJ116將於2026年1月31日與2月1日，在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會。（圖／本色音樂提供）

頑童MJ116《OGS》加場演唱會票券將於11月15日開賣。（圖／本色音樂提供）

對於再度創下紀錄，頑童3人都表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。瘦子先前就嗆聲表示：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每2首歌就要炸1次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台！」

大淵則笑說：「已經有買到1月31日票的老鄉（歌迷暱稱），下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」

《OGS》加場演唱會票券將於11月15日開賣，購票詳情可至本色音樂官方網站查詢。

