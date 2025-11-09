2.5萬張門票瞬間秒殺！頑童MJ116宣布加場 再創嘻哈票房神話

頑童MJ116「OGS」台中演唱會宣布加場。本色音樂提供

嘻哈天團頑童MJ116魅力無法擋！他們的「OGS」台中洲際演唱會2.5萬張門票昨（8日）一開賣隨即秒殺，粉絲瘋狂搶票、哀號遍地，網路上瞬間湧入「沒搶到」的哭喊潮。就在粉絲焦急等待加場消息時，三位團員竟開起「火鍋直播」，一邊吃一邊吊大家胃口。

直播中，瘦子、大淵與小春邊加湯、邊加肉、邊閒聊，就是不提演唱會加場消息，讓聊天室粉絲急得狂刷留言「拜託快公布」、「我票都搶不到人都快瘋了」。直到最後一刻，瘦子才笑著宣布，演唱會加開2月1日一場，瞬間引爆全場尖叫。

廣告 廣告

頑童驚喜宣布台中演唱會加場。李鍾泉攝／資料照

對於再度締造秒殺紀錄，頑童三人興奮表示「超級感謝」，高喊要與粉絲「一起創造嘻哈歷史」。瘦子霸氣說：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每兩首歌就要炸一次，讓大家見識沒看過的頑童舞台！」

大淵則表示：「下週六記得繼續搶票，大家都要上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春也感性補充：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場，一起玩！」加場演唱會門票11月15日開賣。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了

不只周杰倫婚後話變多！郭富城升格3寶爸 聊到超時導演急催「別說了」

黃明志恐遭鞭刑「皮開肉綻上藥再打」 警方明申請二度延扣