2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到的是一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷，他們現在該怎麼辦呢？

舊金山標準報報導，今年春天，郝靈思沃斯（JJ Hollingsworth）和莫吉雅（Alemayehu Mergia）曾經以為自己只花了2萬5000元就在舊金山市的日落區買到了一套價值100萬元的出租屋，這種感覺持續了大約一個月。他們怎麼會陷入這種短暫的欣喜若狂的狀態呢？

這對夫婦以密封投標的方式競標到1926 Kirkham St的房產，並在舊金山稅務局5月份舉行的房產拍賣會上勝出。此次拍賣會專門針對那些多年未繳房產稅的房產。兩人與朋友們歡慶，並告訴住在位於24大道家對面巷子裡的那棟兩單元公寓樓的老租戶，他們已成了新的房東。

然而，還沒等他們收到第一筆租金，就發現事情不對勁。當市政府退還了他們之前繳納的近8000元過戶稅時，他們才恍然大悟。他們向從事房地產經紀的朋友確認後得知，他們並沒有買下那棟可以欣賞馬連岬角和金門大橋景色的半獨立式出租房。

事實上，他們擁有的只是一條長83呎、寬7呎的泥土路，這條路甚至還能看到他們原本想買的那棟兩房三衛的複式公寓。「這怎麼可能？」69歲的郝靈思沃斯心想，緊接著又想：「為什麼有人會擁有這東西？」他們先是震驚，然後是尷尬，最後是憤怒。

市府財務與稅捐處的弗里德（Amanda Kahn Fried）說，舊金山有幾百處小地塊根本不能建出任何東西，但確實有人擁有它們，如果業主沒繳稅，市府必須拍賣這些地。如果你恰好擁有相鄰的房產，新業主如果要跟你作對，那你的就麻煩大了。

由於處理這類房產出售的流程由州政府強制執行，舊金山辦事處諮詢了加州各地的同行，決定嘗試一種在其他地方行之有效的策略：邀請與這些地塊相鄰的業主參與密封投標拍賣。

這對夫婦並不是市府想賣的目標，但他們卻自投羅網。他們現在試圖要市府退款，但這並非易事，因為這需要市議會投票推翻先前的拍賣結果，而這種情況史上只發生過一次。

