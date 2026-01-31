2.5萬MOA瞬HIGH！「TXT大巨蛋花車開場」 休寧凱提早拜年

南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）登上大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）





南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）由隊長崔秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、崔杋圭（BEOMGYU）、崔然竣（YEONJUN）、姜太顯（TAEHYUN）所組成，出道邁入第7個年頭，展開第四次全球巡演《ACT : TOMORROW》成為HYBE首組攻臺北大巨蛋的男團，本週末連續兩天登場。

演唱會今（31日）迎來大巨蛋演唱會第一天，隨著黃色光束照亮全場，5位成員分成2輛花車沿著場內繞行，然竣和杋圭一車、秀彬、休寧凱以及太顯一車，成員一開始就近距離向四面八方的MOA（粉絲名）互動，揮手、對視、比愛心，然竣開場就直呼：「Stand up！」休寧凱更用中文喊出：「尖叫聲！」他們零死角寵粉，也希望現場現場逾2.5萬名MOA可以從頭開始High。

南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）登上大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

隨著〈LO$ER=LO♡ER〉、〈Wishlist〉、〈Love Language〉等5首歌曲，成員也從花車回到舞台，除了近距離寵粉，更是不忘帶來他們的刀群舞給MOA最好的演出舞台，並且在歌曲中還安排了各自的killing part，瞬間擊中全場MOA的心。

上次來台演出是2024年，太顯也和MOA表示過了5個季節才和大家可以再度見面，身為HYBE首組攻臺北大巨蛋的男團，他也感謝MOA的愛才讓他們可以站上這麼大的場地，「今天也會盡全力讓大家感到幸福的！」

一開始就帶起MOA情緒的然竣，更是用中文直呼：「想你們了！」並透露自己真的每天數著手指頭，期待和MOA在臺北大巨蛋見面的這一刻，並逗趣的考驗MOA的熱情，一開始還覺得MOA的尖叫程度不夠，直接換來更熱情的尖叫聲，他也承諾自己今天會全力以赴。

杋圭則表示自己還記得第一次在台北舉辦專場演唱會，和MOA們的幸福時刻，今天一樣會期待大家的歌聲，並還用中文喊出：「期待！」休寧凱在自我介紹後，更是直接用中文和大家拜了早年，並喊話：「今天要帶著MOA，讓大家成為最幸福的人！」對於這麼久時間和台MOA見面，秀彬也表示自己真的很開心，並表示：「能夠站上台北大巨蛋，真的要感謝我們的MOA們，今天會fighting！」

成員們對於讓大家等候了一段時間，都表達了自己的歉意以及一直以來的期待，然竣也說為了彌補大家等他們這麼久，他們準備了像驚喜大禮包一樣的演唱會，希望MOA可以一直陪他們到最後，秀彬也讓大家可以盡情期待。在和MOA尖叫聲互動後，他們也脱下外套秀出精壯身材，並再帶來〈Over The Moon〉、〈Danger〉、〈Upside Down Kiss〉。



