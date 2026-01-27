2／6二次協調市長人選？楊瓊瓔：從一而終尊重黨中央

立委楊瓊瓔。（李京昇攝）

藍營台中市長形成姐弟之爭，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都有意爭取參選下屆台中市長，黨中央預計2月6日第二次協調，楊瓊瓔今天表示，她不設定任何期程跟態度，她從一而終尊重黨中央的機制，用公平團結的制度選出的人選，才能讓基層安心。

媒體問到有沒有希望在農曆過年前，確定協調時間跟人選？楊瓊瓔表示，她不設定任何期程跟態度，她從一而終都是依據黨中央的提名機制、規則跟制度再走，最能夠讓基層安心，就是選出最強的人選，在制度與團結所產生人選，才是基層最希望看到的。

另對於最近民調有何看法？楊瓊瓔表示，各項民調都予以尊重，她一直在基層廣求民瘼、解決問題，所以現階段最重要的是在制度內，怎麼樣取得基層的支持跟信賴，每份民調都給予尊重，她會繼續努力，更重要的是在台中贏得市長選戰，並讓台中更好。

