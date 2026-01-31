2/6二次協調？江啟臣、楊瓊瓔皆稱未獲黨中央通知

盧秀燕利用假日行程，回應政治議題。（圖／東森新聞）





國民黨台中市長選舉提名協調停擺，傳出2月6日將要進行第二次協調，但爭取提名的立法院副院長江啟臣，以及立委楊瓊瓔都說「沒有接獲黨中央通知」，如此一來，台中市長盧秀燕先前希望能在月底確認人選，希望落空。

賴政府提出1.25兆元國防特別預算，條例草案至今還沒付委，盧秀燕利用假日行程，回應政治議題，一大早盧秀燕前往台中市黨部，票選國民黨中常委，結果一個不小心，盧秀燕一個踉蹌，眾人急忙伸出手攙扶，好在市長有練過。

台中市長盧秀燕vs.記者：「市長腳還好嗎？（還可以我有練過，謝謝）。」

盧秀燕的起步不順，似乎也反映在藍營台中市長人選，協調陷入膠著，盧秀燕曾說希望一月底前確定人選，看來希望落空，藍軍在中台灣的能量逐漸消耗，江啟臣與楊瓊瓔上演姐弟之爭，傳出2月6日將進行第二次協調。

立法院副院長江啟臣：「黨中央跟我們講，沒有2月6號這個事情，時間是什麼時候，他們應該還在徵詢當中，協調時間能夠越快越好，因為基層焦慮。」

立委楊瓊瓔：「尊重黨中央的協調機制及規劃，但目前為止尚未接獲正式通知，只要整個機制是公平的，不管結果是什麼，一定是全黨團結在一起。」

兩人聲稱，都在等待黨中央，但協調時間越拖越久，等於縮短候選人的選舉布局，江啟臣、楊瓊瓔持續走訪基層，爭取支持。

立法院副院長江啟臣vs.民眾：「新年快樂。」

立委楊瓊瓔：「馬上幸福就是馬上賺大錢。」

黨中央龜速協調，盧秀燕的後繼者還在等待上場時間。

