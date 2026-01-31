2／6協調台中市長人選？黨中央否認 江啟臣盼盡快確定

立法院副院長江啟臣與立委羅廷瑋等人前往向上市場發贈春聯。（李京昇攝）

立法院副院長江啟臣今天前往台中市向上市場掃街發春聯，針對外界指黨中央2月6日將邀他與立委楊瓊瓔協調下屆人選，江說，黨中央說沒有2月6日這件事情，他黨中央盼盡快確定第二次協調時間，讓大家可以安心。

江啟臣今天早上由立委羅廷瑋等人陪同，前往向上市場掃街發贈春聯，他說，他已經發贈春聯好幾周，這陣子將趁休會期間，走訪各大市場、夜市發春聯，明天也會有立委黃健豪等人陪同發春聯。

針對黨中央是否2月6日將再次進行協調，江啟臣強調「沒有」，他說，大家都很關心，也提到2月6日要協調，昨天特地跟黨中央確認，黨中央回應沒有2月6日這件事情，時間落在何時還在徵詢當中。

江啟臣說，他也多次提及協調時間愈快愈好，因為基層焦慮，大家都希望人選趕快底定，也盼黨中央趕快確定第二次協調時間，讓大家安定並知道後續時程怎麼安排。

