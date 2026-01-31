2/6第二次協調台中市長提名？ 江啟臣：黨中央回覆還沒有

立法院長副院長江啟臣。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨台中市長選舉提名協調停擺，傳出2月6日第二次協調，但爭取提名的立院副院長江啟臣上午受訪澄清，辦公室昨天有問一下是否有確定時間，黨中央回覆還沒有，所以2月6日這件事還沒有確定，後續就等黨中央通知。

江啟臣重申，這件事情（只提名協調）若可以愈早處理愈好，讓基層支持者與擬參選人都知道確切時程，大家比較好安排事情，不用緊張與焦慮，但「我的確沒有收到黨中央通知」。

更多太報報導

不排除脫黨參選？ 徐欣瑩嗆：反對「七三比」黑箱初選、黨若執意「將義無反顧不受束縛」

國民黨台中市長選舉提名協調破局 鄭麗文：若真協調不成就進入初選

藍營台中協調破局 江啟臣盼月底前確定人選、楊瓊瓔稱尊重黨中央