2/6聯合徵才 釋出逾3百職缺

年前徵才開跑，欲轉換跑道者可把握三百一十個職缺機會。(台南就業中心提供)

記者林怡孜∕台南報導

把握年後轉職與求職潮，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於二月六日(五)下午二時至四時，在仁德區公所舉辦聯合徵才活動，邀集十八家廠商現場招募，共提供超過三百一十個工作機會，協助民眾快速銜接職場。

本次參與產業涵蓋製造加工、食品生產、工程技術、交通運輸與服務業等領域。包括東信輕金屬、欣吉利實業、雅居廚櫃、巨業交通、廣吉食品、大亞電線電纜、伊頓飛瑞慕品等十二家企業將直接辦理面試；奇美食品、東帝龍、上森景觀、佳麗惠、普優瑪及統全工程等六家廠商則現場代收履歷，提供求職者多元發展選擇。薪資條件方面亦具吸引力，部分工程與管理職缺待遇亮眼，廠務工程師月薪上看六萬元，總務專員最高可達五萬五千元，總務主管亦有四萬五千元水準，適合具專業背景或實務經驗者把握機會。

活動詳情可洽(０六)二三七一二一八，或至「台灣就業通」網站查詢最新徵才資訊。