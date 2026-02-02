2/6「天津年貨大街」開跑 封街10天迎馬年 交通全攻略報你知

2026天津年貨大街登場，封街10天熱鬧迎新春，交通管制一次看。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】隨著農曆春節腳步逼近，台中市最具代表性的年節盛事之一，「天津年貨大街」即將熱鬧開跑。作為2026年台中首發年貨大街活動，今年將自2月6日起於北區天津商圈盛大登場，連續10天封街舉辦，集結上百家攤商與特色品牌，從南北乾貨、糖果餅乾、年菜食材到伴手禮、生活用品與趣味小物一應俱全，打造「吃、喝、玩、樂、購」一次滿足的年貨市集，讓民眾提前感受濃厚年味，在喜氣洋洋的氛圍中迎接馬年到來。

台中首發年貨市集登場，天津商圈湧人潮，機車停車位置一次看。(圖／記者澄石翻攝)

天津路商圈向來是中部地區採買年貨的重要據點，每年活動期間皆吸引大量人潮，今年主辦單位與在地商圈業者也提早備貨、加強服務，期盼帶動買氣與節慶經濟。從傳統年節食品到創新年禮組合，不少店家推出限量優惠與現場試吃體驗，讓民眾逛得開心、買得安心。

台中首發年貨市集登場，天津商圈湧人潮，汽車停車位置一次看。(圖／記者澄石翻攝)

因應活動期間可望湧入的大量採購人潮與車流，台中市政府警察局第二分局已規劃完整交通疏導與管制措施，並結合義交人員投入勤務，確保商圈周邊道路順暢與行人安全。警方呼籲民眾行前掌握交通資訊，多利用大眾運輸工具，避免塞車影響行程。

本次天津年貨大街活動時間為2月6日（五）至2月15日（日），為期10天，採封街方式舉辦。相關交通管制措施如下：

一、管制時間

2月5日（活動前一日）15時至24時。

2月6日至2月15日：

平日13時30分至22時。

假日11時至22時30分。

二、管制路段

天津路二段（中清路至梅川西路）實施封街，但不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口。活動期間場地範圍內汽、機車全面禁止通行，兩側路邊及周邊車輛需配合淨空。

三、停車資訊

警方盤點周邊多處停車場供民眾使用，包括山西停車場、全聯山西站停車場、中清路地下停車場、大榕樹停車場、楓康天津站停車場及多處Times與城市車旅停車場，多數距離會場步行約3至5分鐘內可達，建議民眾提早入場並預留停車時間。

四、大眾運輸

搭乘公車於「天津路商圈」站下車，包含6、29、32、33、61、86、101、108、500等多線公車，步行1分鐘即可抵達。

搭乘捷運於「中清文心站」下車，沿中清路往市區方向步行約700公尺、約5分鐘可到達會場。

警方特別提醒，活動期間停車位有限，建議優先搭乘捷運與公車前往。機車族可停放於立人國小周邊合格空間或捷運文心中清站停車場；若停放騎樓或人行道，須符合3公尺以上空間規定，採垂直停放並保留行人通行動線，以免違規受罰。

中市警二分局表示，春節期間將持續落實「重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，加強巡邏與交通疏導，守護市民平安過好年。警方也呼籲民眾配合現場指揮與管制措施，共同維護商圈秩序，讓團圓年節多一份安心、少一份擔憂。

年味先報到！天津年貨大街登場，捷運公車最便利。(圖／記者澄石翻攝)

在熱鬧的叫賣聲與喜氣的年節音樂中，天津年貨大街不僅是採買年貨的場所，更承載著台中人共同的年節記憶。無論是闔家同遊、朋友相約，或為家中添購年味，今年不妨走一趟天津商圈，在歡樂氛圍中迎接嶄新的一年。

