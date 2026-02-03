2,670張庫藏股提前買完！ 大立光回購均價2,424元

[Newtalk新聞] 鏡頭股龍頭大立光（3008）周一（2）日公告 2,670 張庫藏股提前執行完畢，平均每股買回價格落在 2,424.82 元。今（3）日，大立光股價開盤小漲 10 元，暫報 2,365 元，今年來股價下跌 5.6%。

按大立光先前公告來看，原訂自 12 月 22 日實施庫藏股至 2 月 11 日，預計於該期間要買回自家股票 2,670 張，價格介於 1,600 元至 3,200 元，當股價低於所定區間價格下限時，得繼續執行買回股份，以彰顯公司在淡季期間對維護股東權益及未來發展的信心。而買回股份占已發行總數比率約 2%。

大立光周一公告，再買回自家股票 240 張，平均每股回購均價 2,372.83 元，斥資金額 5.69 億元；自 12 月 19 日至 2 月 2 日為止，共買回自家股票 2,670 張，買回總金額達 64.74 億元。而自庫藏股實施日至周一結束，這段期間公司股價上漲 14.32%。

大立光董事長林恩平日前指出，元月拉貨動能較去年 12 月下滑，二月的動能將進一步走低。雖首季產能利用率較為寬鬆，但公司已著眼於下半年旺季需求，並確認產能規劃已就緒，顯示對後市仍維持既定步調。

然而，市場的產業焦點，鎖定於規格升級帶動平均銷售單價（ASP）提升。法人預期，大立光的可變光圈鏡頭將於第三季起出貨，主要導入於客戶的新旗艦機種主鏡頭，而折疊手機鏡頭也預計年底前出貨。市場也預期，首季 iPhone 組裝量雖季減，但仍呈現年增，高階機款需求相對穩健。由高階產品帶動，將有助於優化產品組合並挹注獲利。

大立光去年一整年營收來到歷史新高 611.48 億元，年增 3%；稅後淨利 212.82 億元，年減 18%，每股盈餘（EPS）159.46 元，較 2024 年的 194.17 元還低。宣布實施庫藏股，是為提振市場對公司的信心，但執行完畢後，股價能否就此止跌回升，仍須觀察後續籌碼變化。

