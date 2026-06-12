2.7億營養午餐爆圖利廠商 花蓮副縣長顏新章遭調查訊後100萬交保

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【記者李光濱／花蓮報導】檢調追查2023年花蓮縣政府辦理2.7億營養午餐標案時涉嫌圖利廠商，昨天擴大搜索並約談副縣長顏新章，深夜11時許將他移送花蓮地檢署，檢察官複訊1個多小時後，顏新章被依涉貪汙等罪送辦訊後諭知100萬元交保。

據悉，當年度營養午餐標案總額共2.7億元，當時有7家業者投標，其中1家原本因資格不符被取消，縣府教育處後來撤銷原標案，分成10個小標案，並刪除相關資格限制，讓業者得以重新投標並得標，檢調懷疑背後就是由顏新章指示，涉嫌圖利特定業者。

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檢調上月搜索縣府教育處並約談縣府盧姓科長、縣議員吳東昇相關業者等6人皆獲交保；昨早再搜索副縣長室等處，帶回顏及證人縣府代理祕書長饒忠，饒忠昨天晚間10時許以證人身分移送複訊，1個多小時後請回。

顏新章被依涉貪汙罪送辦訊後100萬交保。讀者提供

顏新章則是在昨天深夜11時45分移送到花蓮地檢署，由檢察官訊問，今天凌晨1時許獲100萬元交保，他面對媒體詢問時，僅面露微笑，不發一語。

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