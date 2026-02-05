2/7起連3天大陸冷氣團來襲！ 嘉義縣急籲農漁業防寒準備

中央氣象署預報，2月7日至9日將有強烈大陸冷氣團南下影響，嘉義地區天氣將明顯轉冷，尤其晚間及清晨溫度較低。嘉義縣政府針對此波寒流特別提醒轄內農漁民做好各項防寒措施，以減少低溫可能造成的損失。

中央氣象署預報，2月7日至9日將有強烈大陸冷氣團南下影響，嘉義地區天氣將明顯轉冷，尤其晚間及清晨溫度偏低。（圖／氣象署提供）

針對養殖漁業，縣府建議不耐寒魚種應加高魚塭水位、在北側搭蓋防風棚，並加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備。對於文蛤養殖池中混養的虱目魚及其他不耐寒魚種，縣府建議必要時規劃提早採捕。此外，低溫過後應立即清除浮於水面的魚體，以防水質或池底惡化導致二次災損。

在稻作方面，縣府指出水稻育苗場應選擇避風處或設置防寒牆。寒流來臨時，建議使用不織布或塑膠布覆蓋已綠化或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，防止低溫凍傷。對於已插秧的田區，田間灌溉水應保持較深水位，但不得淹沒秧苗，待氣溫回升後再恢復淺水位灌溉。

寒流來臨時，縣府建議使用不織布或塑膠布覆蓋已綠化或生育初期的秧苗。（圖／資料照／中天新聞）

果樹防寒方面，縣府提醒農民加強包裹樹幹、為果實套袋並覆蓋表土，低溫侵襲時實施果園噴水。特別是剛萌芽的果樹需注意防寒，並可增施鉀肥提高作物耐寒性。香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘等較不耐寒的果樹尤須留意。對已受寒害的果樹，應修剪受損枝條與葉片，並進行疏花、疏果等措施。

對於蔬菜與瓜果類作物，縣府建議設置防風牆、防風罩、塑膠布或直接覆蓋稻草、不織布，並採畦溝灌溉方式保溫防寒。未採收的瓜果則以套袋處理，避免寒害。

縣府提醒養殖魚塭應加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備。（圖／漁業署提供）

花卉種植戶除了搭設塑膠棚溫室加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋。茶樹則建議在低溫來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或薄層稻草，地面敷蓋有機資材保護茶樹。

畜牧業方面，縣府提醒農民強化畜禽及幼畜禽的保溫與管理，尤其是位於山上、空曠地區及沿海地區的畜牧場更應防範冷風侵襲。低溫易誘發畜禽緊迫並引起疫病，特別是口蹄疫、禽流感等疾病好發於低溫時節，應做好衛生管理，設置堅固的擋風設施，並隨時注意畜舍溫溼度，維持通風環境，落實生物安全措施。

