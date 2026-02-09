2/8北捷縱火案應變 蔣萬安：展現3次演練成果

（中央社記者楊淑閔台北9日電）8日北捷2站男廁疑遭縱火，台北市長蔣萬安今天表示，警消與北捷第一時間應變、即刻啟動聯防機制，也鎖定嫌犯，在3小時內逮捕，所以近期3次強化維安演練，在這次展現具體成果。

蔣萬安今天出席南港區與里長有約座談會，媒體聯訪提問8日北捷2站男廁疑遭縱火，蔣萬安火速發文，也馬上逮捕，是否之前3次演練有加強這些面向。

蔣萬安說，他要特別肯定警察局、消防局、台北捷運公司等單位昨天第一時間緊急應變處理，也就是第一時間即刻啟動聯防機制，而且也鎖定嫌犯，在3小時內逮捕嫌犯到案，所以近期3次強化維安演練也確實提升整體維安應變，也在這次充分展現具體成果。

另外，媒體提問身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌喊話，希望大巨蛋可以增加場次。蔣萬安說，大巨蛋這次預排場次比去年多，週末場次也沒有變少。（編輯：張銘坤）1150209