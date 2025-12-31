2,800組搶300名額 國發會創業大聯盟第一階段入選名單出爐

圖為國發會主委葉俊顯。

為推動「打造創新創業雨林生態系」政策，國發會舉辦「創業綻放—創業大聯盟競賽」，今年吸引全台2,805組創業團隊報名，經資格審查後共有2,619組進入評選，最終僅300組挺進第一階段，入選率僅約一成，而進入決賽的30個隊伍將角逐最高1,000萬元的創業支持金。

國發會指出，入選團隊中有91組尚未成立公司，顯示台灣早期創業能量持續湧現。競賽分為「前瞻科技」、「消費生活」與「綠色永續」三大領域，最終選出消費生活112組，前瞻科技與綠色永續各94組，題材橫跨多元產業，且團隊分布遍及全台，展現產業多元化與區域均衡發展成果。

為確保評選專業與公正，國發會邀集百位來自創投、產業、學研與公協會的專家參與審查，並由創投公會理事長邱德成與前數發部部長、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男擔任共同召集人。三大領域分別由數位轉型學院院長詹文男、台大副院長連勇智及台北大學院長黃啟瑞統籌審查流程。每件提案皆由4位委員獨立評分，以維持審查的專業性與透明度。

國發會副主委詹方冠表示，本次競賽以創投視角為核心，除評估創新性與市場潛力外，也重視團隊的社會影響力與在地連結。詹文男指出，前瞻科技團隊已逐步從技術研發邁向實際應用與市場落地；連勇智則認為，消費生活領域的新創展現成熟的商業模式與創新應用；黃啟瑞也表示，綠色永續團隊顯示台灣在淨零與循環經濟等議題上具備高度潛力。

從區域分布觀察，入選名額於六都與非六都各150組，兼顧區域平衡。六都團隊逾八成已成立新創公司，非六都則近五成為潛力型早期團隊，顯示地方創新能量逐漸被看見，台灣創業版圖正向各地擴散。入選的300組團隊將於明年1月至3月接受第二階段培訓，包含線上課程、商業計畫書密集訓練及業師一對一輔導。通過複賽後，將選出100組團隊各獲300萬元創業支持金，並再遴選30組進入決賽，角逐最高1,000萬元的創業資源。

國發會強調，該競賽不僅是一場選拔活動，更是串聯政府、創投與企業的重要平台，盼透過完整支持鏈結，讓創新成為推動台灣產業轉型與永續發展的關鍵動能。



