2／9換新鈔 8大公股銀行全台據點一次看

▲過年換新鈔2月9日起跑，財政部整理8大公股銀行全台換鈔據點，方便民眾前往。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年將至，許多人忙著除舊佈新同時，想換新鈔包紅包討吉利的民眾，記得2月9日起國內7大公股銀行及郵局開放換新鈔，總計5個營業日共455個據點提供換鈔，財政部也整理出7大公股銀行包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及台灣企銀全台換新鈔據點，兆豐銀行2月11日至2月13日也提供換鈔，酌量供應，民眾也可以利用央行Google地圖查詢https://reurl.cc/W8aYDO。

廣告 廣告

▲新年換新鈔時間。（圖／財政部提供）

今年開放換新鈔服務包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀等7家公股銀行，總計372家分行，還有中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，換鈔時間從下周一2月9日開跑，一路持續到2月13日。

特別要注意的是，兆豐銀行因非央行指定換鈔行，換鈔時間較短，僅從2月11日至2月13日「酌量供應」，民眾前往前得先確認時間，以免白跑一趟。同時，財政部也提醒，100元鈔每人限兌100張，其餘面額酌量供應，因各據點每日限額供應，換不夠請洽鄰近據點辦理，部分據點會在ATM放置新鈔，可多加利用，免排隊快速領。

另外，財政部也整理出8家公股銀行各縣市換新鈔據點，民眾也可以透過央行Google地圖https://reurl.cc/W8aYDO，提供民眾查詢。

▲基隆市換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲台北市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲新北市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲桃園市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲新竹縣市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲苗栗縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲台中市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲彰化縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲南投縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲雲林縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲嘉義縣市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲台南市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲高雄市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲屏東縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲宜蘭縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲花蓮縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲台東縣開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

▲澎金馬開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

迎馬年何時開放換新鈔？預計2／9開跑 ATM有可能先領到

春節換新鈔懶人包！2/9起全台455處可兌換 百元鈔每人限領100張

新台幣改版票選進行中 央行：網傳鈔券圖非規畫內容