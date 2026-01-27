2/9日起開放過年換新鈔！全台8大金融機構將開「新鈔兌換專櫃」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

中央銀行今（27）日表示，年前民眾欲換新鈔，可到臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構的455家分行或郵局的「新鈔兌換專櫃」進行兌換，時間定於2月9日週一到13日為止。

為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行(郵局)為本(115)年指定兌鈔地點。

新鈔兌換日程訂於本年2月9日(週一)至2月13日(週五)，計5個營業日。上述期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行表示，為加強服務民眾，特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於本行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code(詳附表)，方便民眾使用手機查找。此外，本行亦將於本年2月5日至2月12日，在主要報紙刊登公告，詳列455家指定兌鈔分行(郵局)名單。

央行指出，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

央行提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。若有問題，請電洽（02）2357-1945。

央行也表示，亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效（手機門號轉帳服務詳附件操作說明；如有任何疑問，請洽詢各往來金融機構）。鑒於綠色金融係國際趨勢，本行鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。



