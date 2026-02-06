2/9起北大至頂埔跳蛙公車 加開班次

三峽跳蛙公車「北大社區-捷運頂埔站」二月九日起增開班次。（圖：新北交通局提供）

▲三峽跳蛙公車「北大社區-捷運頂埔站」二月九日起增開班次。（圖：新北交通局提供）

新北交通局宣布，跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」線將自二月九日起，平日上午加開七時十分班次，提供通勤族更快速、便捷的選擇，銜接捷運頂埔站轉乘更順暢。

交通局運輸管理科長許芫綺說明，新增班次自臺北客運三峽二站發車，行經北大社區後直達捷運頂埔站，透過減少停靠站點，縮短通勤時間，特別適合尖峰時段趕上班、上課的民眾搭乘。目前北大特區對外聯絡公車多以九一六、九三二及九一○路線快速公車為主。因應未來捷運三鶯線即將通車，並分散尖峰時段既有路線公車的載客壓力，除原有平日七時整班次外，特別增開七時十分跳蛙公車班次，期望協助民眾更快速銜接捷運頂埔站。

廣告 廣告

「北大社區－捷運頂埔站」沿途停靠姑娘廟、大成路、森林公園、海洋公園、學勤路、臺北大學正門、大學學成路口及龍埔國小等站點，經三角湧大橋直達捷運頂埔站，採二段票收費，並可使用基北北桃定期票或電子票證搭乘，便利又實惠。

交通局補充，針對北大地區各公車路線，業者每日均持續監控各站候車情形，視客況機動調整班次，持續優化公共運輸服務品質，讓民眾通勤更加順暢。