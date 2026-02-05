2/9-23加強重要節日安全維護 安心過好年

內政部長劉世芳昨（五）日表示，因應一一五年農曆春節連續假期將至，警政署將於二月九日廿二時起至廿三日廿四時止，將實施為期十五天的「一一五年加強重要節日安全維護工作」，由全國各警察機關執行，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸執行各項勤務。劉部長指出，已要求各警察機關盤點轄內各大眾運輸場站、捷運車站、火車站、觀光景點、宮廟及舉辦燈會地點等人潮聚集處所，加強安全維護工作。

劉世芳表示，今年加強重要節日安全維護工作延續過往三大主軸，在治安平穩部分，採取「犯罪預防、偵防並重」之方式，著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪為主。