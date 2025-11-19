20世紀初的製錶黑科技？英製超複雜懷錶創拍賣世界紀錄 約8700萬成交震撼錶壇

這枚作品由英國考文垂製錶師約瑟夫・普雷爾耗時4年 打造，被拍賣行形容為「英國製錶史上最複雜的時計之一」。圖／翻攝自「Phillips 」網站

一枚製於1907年的英國古董懷錶，近日在日內瓦 Phillips 的「Decade One」拍賣會上，以 2,238,000 瑞士法郎（約台幣8千7百萬元）高價成交，創下英國古董懷錶拍賣世界紀錄，令在場觀眾大感震驚。

根據媒體報導，這枚作品由英國考文垂製錶師約瑟夫・普雷爾（Joseph Player）耗時4年 打造，被拍賣行形容為「英國製錶史上最複雜的時計之一」。懷錶具備多項高難度功能，包括：月相顯示、鬧鐘、內建溫度計等，也因工藝精密，被視為20世紀初英國製錶實力的代表作。

原本拍賣預估價格約為100萬英鎊，最終成交價卻遠超預期，令在場收藏家大感意外。拍賣會現場也迎來普雷爾的高曾孫 卡爾（Carl Player） 親自出席。他表示，拍賣前一天受邀至展場近距離觀賞，「當我握著那只懷錶時，即使從未見過我的曾曾祖父，仍感到與他建立了一種連結。」普雷爾創立的 J Player & Sons 成立於1858年，曾製作世界第一款免鑰匙上鍊懷錶，並為英國皇家天文台打造多項儀器。

在20世紀初期，英國曾是全球製錶業中心，甚至領先瑞士，此枚懷錶也被視為該時期頂尖工藝的象徵，而這只懷錶由前任藏家持有長達 51年，其身分未公開。本次為期兩天的拍賣吸引來自 72個國家、1,885名註冊競標者 參與，並有近800名收藏家與愛好者到場。



