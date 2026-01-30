20人小公司尾牙！現場「1情況」她秒變陪酒 眾人揭背後真相：不簡單

生活中心／王文承報導

農曆春節將至，不少公司陸續舉辦尾牙犒賞員工一年來的辛勞。不過，一名女子卻抱怨，她任職的公司規模不大，僅有20名員工，沒想到尾牙當天廠商與業主卻來了超過100人，讓她忍不住吐槽「根本是公關大會」，貼文曝光後，引發網友熱議。

20人小公司尾牙 現場1情況她秒變陪酒



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，她在一間小公司上班，內部員工總共只有20人，但尾牙時卻湧入大量廠商與業主，人數多達百人以上，導致公司員工全被打散，分別與廠商同桌用餐。原PO無奈表示，整場尾牙幾乎成了公關場合，同桌僅有一名同部門同事，只能安慰自己期待抽獎獎金高一點。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻掀起網友討論，不少人猜測到場的廠商應該是贊助商，直呼公司實力不容小覷，「如果是協力廠商，你們應該有很多獎可以抽」、「要是業主爸爸來這麼多，代表你們20人的公司很有競爭力」、「看起來尾牙費用、紅包和抽獎獎品，廠商應該贊助不少」。

也有網友分享自身尾牙經驗，試圖安慰原PO，「讓你心裡平衡一點，我在上市公司上班，卻完全沒有尾牙」、「我們公司最棒的地方就是不辦尾牙，直接發現金，要吃要玩自己下班約」、「以前我們部門尾牙都要一到兩個人顧一桌廠商，根本沒吃到什麼；今年更慘，連尾牙都沒有了」。

更多三立新聞網報導

開盤／大盤重挫212點！聯電法說會變法會 再跌破7%慘變外資提款機

不是靠運氣！黃仁勳親曝成功學關鍵：每天最怕1事成強推進器

技術工危險了？黃仁勳點名「這3種人」會先被AI淘汰：失去存在價值

五兆男還是會怕？黃仁勳回台秒寵粉 簽名叮嚀「這1事」全場愣住

